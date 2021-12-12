Україну засніжить: прогноз погоди на 13 грудня (карта)

В Україні погіршиться погода. Фото: колаж "Сьогодні"
У понеділок, 13 грудня, на території України синоптики прогнозують опади. Очікується мокрий сніг та дощі.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Погода на 13 грудня
За прогнозом синоптиків, на заході, у північних та центральних областях йтиме мокрий сніг та дощ.
Температура повітря вночі становитиме -2...+4 градуси, на півдні та сході буде +5...+7 градусів.
У східній частині опади не очікуються – буде сонячно. Температура повітря вдень підніметься до 4 градусів.
У Києві та області синоптики прогнозують температуру повітря і вночі, і вдень від 2 до 4 градусів тепла. Водночас піде мокрий сніг та дощ.
Очікується південно-східний вітер зі швидкістю до 7-12 м/с.
Листопад у Києві став одним з найтепліших за останні 140 років
У Києві листопад цього року потрапив до десятки найтепліших з 1881 року. Місяць відзначився температурними рекордами. Середньомісячна температура листопада була вищою за кліматичну норму в 1991-2020 роках на 2,2 градуса. Вона становила 4,8 градуса тепла. Найтеплішим днем метеорологи визнали 5 листопада – його максимум сягав 15,8 градуса тепла. Найхолоднішим днем назвали 17 листопада. Тоді мінімальна температура знизилася під ранок до 7,1 градуса морозу.