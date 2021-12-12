Жовтий рівень небезпеки! Україну накриє сильний туман

Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на дорогах

В Україні сильний туман. Фото: колаж "Сьогодні"

У неділю, 12 грудня, в Україні, зокрема й у Києві, очікується погіршення погодних умов. Синоптики прогнозують сильний туман.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.

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В Україні погіршиться погода

За прогнозом синоптиків, вдень в Україні, крім західних областей, очікується туман – видимість 200-500 м. Також буде І рівень небезпеки – жовтий.

Крім того, у Києві та області також прогнозують туман, видимість 200-500 м.

Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на дорогах.

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Прогноз погоди на 12 грудня

Погода в Україні в неділю, 12 грудня, буде теплою – стовпчики термометрів сягатимуть від +2 до 13 градусів.

У західних та північних областях очікується дощ та мокрий сніг, на решті територій буде сухо.

Парасолі знадобляться також в частині центральних та південних регіонів.

Температура повітря коливатиметься від +1 до +13 градусів. Найсвіжіше буде на заході – +2...+4 градуси, найтепліше на півдні – +6...+10 градусів, у Криму стовпчики термометрів подекуди сягатимуть +13 градусів.

У Києві буде сухо та сонячно, повітря прогріється до +6...+8 градусів.

Листопад у Києві став одним з найтепліших за останні 140 років

У Києві листопад цього року потрапив до десятки найтепліших з 1881 року. Місяць відзначився температурними рекордами. Середньомісячна температура листопада була вищою за кліматичну норму в 1991-2020 роках на 2,2 градуса. Вона становила 4,8 градуса тепла. Найтеплішим днем метеорологи визнали 5 листопада – його максимум сягнув 15,8 градуса тепла. Найхолоднішим днем назвали 17 листопада. Тоді мінімальна температура знизилася під ранок до 7,1 градуса морозу.

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