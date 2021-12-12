Дощі та мокрий сніг: якою буде погода в Україні 12 грудня (карта)

У Києві буде сухо та сонячно

У західних та північних областях очікується дощ. Колаж "Сьогодні"

Погода в Україні в неділю, 12 грудня, буде теплою – стовпчики термометрів сягатимуть від +2 до 13 градусів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в регіонах

У західних та північних областях очікується дощ та мокрий сніг, на решті територій буде сухо.

Парасолі знадобляться також частини центральних та південних регіонів.

Температура повітря коливатиметься від +1 до +13 градусів. Найсвіжіше буде на Заході – +2...+ 4 градуси, найтепліше на Півдні – +6...+ 10 градусів, у Криму стовпчики термометрів подекуди сягатимуть +13 градусів.

У Києві буде сухо та сонячно, повітря прогріється до +6...+8 градусів.

Листопад у Києві став одним із найтепліших за останні 140 років

У Києві ноябрь цього року потрапив до десятки найтепліших з 1881 року. Місяць відзначився температурними рекордами. Середньомісячна температура листопада була вищою за кліматичну норму в 1991-2020 роках на 2,2 градуса. Вона становила 4,8 градуса тепла. Найтеплішим вдень метеорологи визнали 5 листопада – його максимум сягнув 15,8 градуса тепла. Найхолоднішим вдень назвали 17 листопада. Тоді мінімальна температура знизилася під ранок до 7,1 градусів морозу.

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