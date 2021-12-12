Україна
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🔥 Ломаченко - Коммі: онлайн бою Зломовчання: топ-серіал (огляд) Зломовчання: топ-серіал (огляд) Маско, хто ти? Маско, хто ти? 💸 Тисяча Зеленського
СЬОГОДНІ Новини України

Дощі та мокрий сніг: якою буде погода в Україні 12 грудня (карта)

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
12 грудня, 06:12
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У Києві буде сухо та сонячно
У західних та північних областях очікується дощ. Колаж "Сьогодні"
У західних та північних областях очікується дощ. Колаж "Сьогодні"

Погода в Україні в неділю, 12 грудня, буде теплою – стовпчики термометрів сягатимуть від +2 до 13 градусів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Реклама

Погода в регіонах

  • У західних та північних областях очікується дощ та мокрий сніг, на решті територій буде сухо.
  • Парасолі знадобляться також частини центральних та південних регіонів.
  • Температура повітря коливатиметься від +1 до +13 градусів. Найсвіжіше буде на Заході – +2...+ 4 градуси, найтепліше на Півдні – +6...+ 10 градусів, у Криму стовпчики термометрів подекуди сягатимуть +13 градусів.
  • У Києві буде сухо та сонячно, повітря прогріється до +6...+8 градусів.

Листопад у Києві став одним із найтепліших за останні 140 років

У Києві ноябрь цього року потрапив до десятки найтепліших з 1881 року. Місяць відзначився температурними рекордами. Середньомісячна температура листопада була вищою за кліматичну норму в 1991-2020 роках на 2,2 градуса. Вона становила 4,8 градуса тепла. Найтеплішим вдень метеорологи визнали 5 листопада – його максимум сягнув 15,8 градуса тепла. Найхолоднішим вдень назвали 17 листопада. Тоді мінімальна температура знизилася під ранок до 7,1 градусів морозу.

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Перспективи карантину
Реклама
ТОП публікацій
Ігор Сєров

Ігор Сєров

Провідний оглядач Сьогодні

 Дивитись усі статті
ТОП публікацій
Софія Ковнір

Софія Ковнір

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
В тренді
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Велике оновлення мереж
Як економити з "розумними лічильниками"
Увімкни мозок!
Фото дня

Дивіться! У Карпатах зустріли мальовничий морозний ранок

Детальніше
Stop Fake
COVID-19 розпорошують літаки?
Звідки з'явилися слухи
Реальна містика 🎃
Опитування
Короновірус за тиждень

62 962

захворіло за тиждень в Україні

-17%

Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.1

Російський рубль (₽)

0.368

Євро (€)

30.68

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти