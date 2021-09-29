В детдоме Луцка произошла вспышка COVID-19: госпитализированы дети

Четыре медсестры и няни, заразившиеся COVID-19, лечатся дома. Коллаж "Сегодня".
В Волынском областном специализированном доме ребенка произошла вспышка коронавируса. Заболели половина воспитанников и несколько работников.
Об этом пишет местное издание ВолиньPost.
Что произошло
В результате вспышки заболели 17 из 34 воспитанников детдома, а также несколько его работников.
"Болезнь распространилась от работников. Протестировала методом ПЦР всех детей, хотя они и не имели клинических проявлений заболевания", – заявил исполняющий обязанности руководителя детдома Виктор Максимюк.
Отмечается, что 17 детей были госпитализированы, чтоб изолировать их от здоровых. Двое из них имеют слегка повышенную температуру.
"Сейчас у нас продолжается активная работа по вакцинации персонала. По состоянию на сегодня первой дозой вакцинированы примерно 70% персонала", – добавил Максимюк.
Как защититься от ковида?
По данным Минздрава, лучший способ – вакцинация. Прививки снижают риск госпитализации и тяжелого течения болезни в 15 раз.
За последние три месяца только 0,7% людей, которым диагностировали коронавирусную болезнь, были привиты двумя дозами вакцины. И только 0,4% госпитализированных больных были полностью вакцинированы.