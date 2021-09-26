Коронавирус, итоги недели. Переход Украины в желтую зону и рост смертности

В Украине 41 751 новый случай COVID-19 – по сравнению с прошлой неделей их количество выросло

В Украине действуют правила желтой зоны / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине стремительно растет количество больных коронавирусом – власти приняли решение перевести страну в желтую зону. В то же время в стране активно вакцинируют граждан.

Уровень заболеваемости

За прошедшую неделю, с 20 августа по 26 сентября, в Украине зафиксировали 41 751 новый случай заражения коронавирусом. Для сравнения: неделей ранее обнаружили 30 557 случаев коронавируса, а месяц назад – 15 510. А за время пандемии COVID-19 заболел уже 2 392 397 человек.

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Количество госпитализаций резко выросло

В Украине суточное количество госпитализаций увеличилось до +51% за неделю. В KSE отмечают, что для Украины показатель в первую очередь не количество выявленных случаев, а уровень госпитализаций. Это позволяет понять загруженность на систему здравоохранения.

Вместе с ростом заболеваемости в Украине продолжает расти смертность – в среднем до 80 умерших за сутки фиксируется на этой неделе (на прошлой неделе – 51).

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В Минздраве заявили, что в Украине за последние три месяца 98,1% пациентов, госпитализированных с COVID-19, – это те, что не сделали прививки.

В то же время, Украина пока находится на одиннадцатой ступеньке по уровню заболеваемости среди крупных стран Европы, но уже на следующей неделе она, скорее всего, попадет в первую десятку и даже "может достичь первой пятерки "антилидеров".

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Вакцинация населения

С начала прививочной кампании привито 6 759 691 человек, из них получили одну дозу – 6 759 689 человек полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 443 521 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 12 203 210 прививок.

Желтая зона карантина

С четверга, 23 сентября, на всей территории Украины будет установлен желтый уровень эпидемической опасности.

Что запрещается в желтой зоне?

проведение массовых мероприятий с участием более одного человека на 1 кв. м;

работа кинотеатров и других учреждений культуры с заполненностью залов более 50%;

осуществление перевозок пассажиров в количестве больше, чем количество мест для сидения;

проведение дискотек, а также работа других развлекательных заведений;

размещение посетителей в заведениях общественного питания на расстоянии менее чем два метра между столиками;

деятельность заведений, предоставляющих услуги по размещению (кроме гостиниц и санаториев);

посещение школ и детсадов, если половина детей и педагогов болеет;

проведение плановых операций;

посещение спортзалов, если на каждого посетителя выделено менее 20 кв. м площади.

/ Фото: скриншот

В то же время, количество оранжевых регионов увеличилось до пяти. Туда перешла Кировоградская область.

Оранжевыми теперь являются:

Днепропетровская область;

Донецкая область;

Тернопольская область;

Черкасская область;

Кировоградская область.

"Дельта-штамм" коронавируса

"Дельта" считается самым опасным штаммом коронавируса, от заражения до поражения внутренних органов может пройти всего несколько дней. Инкубационный период составляет 5 дней с момента контакта с вирусом. Намного хуже то, что заразившийся им человек может переносить заболевание без ярко выраженных симптомов.

Отметим, что врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор Ольга Голубовская не исключает, что люди будут заражаться новыми штаммами коронавируса в будущем.