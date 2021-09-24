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Испытай на себе. МОЗ предлагает присоединиться к исследованиям инновационного лекарства от COVID-19

Артем Гавриленко Артем Гавриленко Редактор
24 сентября, 12:33
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В Украине чаще всего проводят исследования III фазы, в которых принимают участие тысячи пациентов
Минздрав предлагает украинцам присоединиться к испытанию лекарств против COVID-19. Коллаж: "Сегодня"
Минздрав предлагает украинцам присоединиться к испытанию лекарств против COVID-19. Коллаж: "Сегодня"

Лекарственные средства от COVID-19 сейчас проходят клинические исследования по всему миру. К испытаниям этих препаратов могут присоединиться и все желающие украинцы. Благодаря испытаниям ученые изучают эффективность препаратов при лечении пациентов с заболеванием.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

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В ведомстве отмечают, что решение о возможности медицинского использования лекарств может быть принято только после систематического изучения его фармакологического действия на человека и на основании данных доказанной эффективности и безопасности.

"Перед тем, как привлекать к тестированию людей, ученые проводят доклиническое исследование лекарства. Оно предусматривает химические, физические, биологические, микробиологические, фармакологические, токсикологические и другие научные исследования и изучают его специфическую активность и безопасность", — отметили в Минздраве.

После этого ученые проводят клинические испытания — четыре фазы клинических исследований. В Украине чаще всего проводят исследования III фазы, в которых принимают участие тысячи пациентов.

Уколы больше не нужны – в США разработали новую вакцину

В медицинском университете Хьюстона (США) разработали назальную вакцину против коронавируса в форме спрея. Препарат способен обеспечить устойчивый местный иммунитет против вируса, а форма введения – защиту слизистой носа.

"Вакцинация слизистых оболочек может стимулировать, как системный иммунитет, так и иммунитет слизистых оболочек в частности. Такая иммунизация имеет то преимущество, что является неинвазивной процедурой, подходящей для больших групп населения", – сказал Навин Варадараджан, доктор медицины, профессор химической и биомолекулярной инженерии Университета Хьюстона.

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Ученым удалось получить адъювант под названием NanoSTING, который имеет небольшой размер частиц – около 100 нанометров и демонстрирует физические и химические свойства, существенно превышая обычные адъюванты. Ученые также утверждают, что вакцина безопасна и быстро вызывает иммунитет от COVID-19 – в пределах семи дней.

По мнению исследователей, у назальной вакцины есть большое преимущество, она сможет служить для справедливого распределения вакцин от коронавируса по всему миру из-за своей легкости транспортировки.

"Для справедливого распределения требуются стабильные вакцины, которые можно легко транспортировать. Назальная вакцина стабильна в течение 11 месяцев и может храниться и отправляться без упаковки и заморозки", – подчеркнул профессор.

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