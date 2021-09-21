Как распознать Дельту: чем отличается новый штамм от предыдущих мутаций COVID-19

Распространяющийся сейчас по Украине коронавирус штамма "Дельта" не только очень заразный. Намного хуже то, что зараженный им человек может переносить заболевание без ярко выраженных симптомов.
Об этом рассказала в интервью "Укринформу" инфекционист-пульмонолог, руководитель Центра респираторной медицины и аллергологии клинической больницы "Феофания" Светлана Гук.
Симптомы
По словам Светланы Гук, симптомы штамма "Дельта" существенно отличаются от других штаммов COVID-19, хотя температура сохраняется. Заражение "Дельтой" вызывает:
- редко потерю обоняния и вкуса,
- редко кашель;
- боль в горле;
- насморк:
- слабость;
- головную боль;
- повышение температуры;
- температура может то подниматься, то самостоятельно снижаться;
- желудочно-кишечное расстройство;
- боли в животе;
- рвоту.
"Иногда повышение температуры происходит волнообразно: сначала поднимается, потом снижается, затем — снова поднимается. И очень часто стали встречаться желудочно-кишечные расстройства — боли в животе, тошнота, диарея, рвота", – рассказала Светлана Гук.
Как распознать "Дельту"
Симптомы штамма "Дельта" сложно распознать, они зависят от того, насколько человек тяжело заболел. Есть люди, которые болеют легко и безсимптомно.
"Клинически доказано, что первичное вирусная нагрузка при "Дельте" значительно выше предыдущих штаммов. Хотя, по-прежнему есть люди, которые болеют легко и вообще симптомов почти не замечают: легкое першение в горле, насморк и слабость несколько дней и все проходит. В то же время у меня сейчас на наблюдении есть пациенты, у которых – только диарея и рвота, а горло вообще не болит. То есть мозаика симптомов у каждого разная и фиксированной последовательности, о которой можно было бы рассказать, как сценарий, нет", — сказала Гук .
Чем опасен штамм "Дельта": сначала вирус поражает легкие человека, а потом добирается до сердца
Опаснее других штаммов
- По некоторым данным, "Дельта" в тысячи раз заразнее чем исходный штамм.
- Течение болезни пока не признано тяжелее, чем остальные штаммы коронавируса.
- Большинство людей болеет довольно легко.
- 10% зараженных болеет тяжело
- Процент крайне тяжелых и смертельных случаев не изменился.
"Корреляции между контагиозностью, то есть способностью заражать и патогенностью, способностью вызывать заболевания, не существует. То есть, вирус может иметь высокую контагиозность и низкую патогенность и – наоборот", – отметила инфекционист-пульмоноло.
Ситуация в Украине
С четверга, 23 сентября, на всей территории Украины будет установлен желтый уровень эпидемической опасности. Такое решение сегодня приняла Государственная комиссия ТЭБ и ЧС.
В Украине за прошлые сутки, 20 сентября, зафиксировали 5 159 новых случаев коронавируса. Это практически вдвое больше, чем сутками ранее.
Кабмин 13 сентября принял изменения в постановление № 1236 с новыми карантинными правилами и вводом электронных COVID-сертификатов для привитых людей.