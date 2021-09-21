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Как распознать Дельту: чем отличается новый штамм от предыдущих мутаций COVID-19

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
21 сентября, 19:08
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Течение этой болезни опасно отсутствием ярко выраженных симптомов
У украинцев есть выбор - вакцинироваться, либо прислушиваться к симптомам при любом заболевании / Коллаж "Сегодня"
У украинцев есть выбор - вакцинироваться, либо прислушиваться к симптомам при любом заболевании / Коллаж "Сегодня"

Распространяющийся сейчас по Украине коронавирус штамма "Дельта" не только очень заразный. Намного хуже то, что зараженный им человек может переносить заболевание без ярко выраженных симптомов.

Об этом рассказала в интервью "Укринформу" инфекционист-пульмонолог, руководитель Центра респираторной медицины и аллергологии клинической больницы "Феофания" Светлана Гук.

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Симптомы

По словам Светланы Гук, симптомы штамма "Дельта" существенно отличаются от других штаммов COVID-19, хотя температура сохраняется. Заражение "Дельтой" вызывает:

  • редко потерю обоняния и вкуса,
  • редко кашель;
  • боль в горле;
  • насморк:
  • слабость;
  • головную боль;
  • повышение температуры;
  • температура может то подниматься, то самостоятельно снижаться;
  • желудочно-кишечное расстройство;
  • боли в животе;
  • рвоту.

"Иногда повышение температуры происходит волнообразно: сначала поднимается, потом снижается, затем — снова поднимается. И очень часто стали встречаться желудочно-кишечные расстройства — боли в животе, тошнота, диарея, рвота", – рассказала Светлана Гук.

Как распознать "Дельту"

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Симптомы штамма "Дельта" сложно распознать, они зависят от того, насколько человек тяжело заболел. Есть люди, которые болеют легко и безсимптомно.

"Клинически доказано, что первичное вирусная нагрузка при "Дельте" значительно выше предыдущих штаммов. Хотя, по-прежнему есть люди, которые болеют легко и вообще симптомов почти не замечают: легкое першение в горле, насморк и слабость несколько дней и все проходит. В то же время у меня сейчас на наблюдении есть пациенты, у которых – только диарея и рвота, а горло вообще не болит. То есть мозаика симптомов у каждого разная и фиксированной последовательности, о которой можно было бы рассказать, как сценарий, нет", — сказала Гук .

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Опаснее других штаммов

  • По некоторым данным, "Дельта" в тысячи раз заразнее чем исходный штамм.
  • Течение болезни пока не признано тяжелее, чем остальные штаммы коронавируса.
  • Большинство людей болеет довольно легко.
  • 10% зараженных болеет тяжело
  • Процент крайне тяжелых и смертельных случаев не изменился.
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"Корреляции между контагиозностью, то есть способностью заражать и патогенностью, способностью вызывать заболевания, не существует. То есть, вирус может иметь высокую контагиозность и низкую патогенность и – наоборот", – отметила инфекционист-пульмоноло.

Ситуация в Украине

С четверга, 23 сентября, на всей территории Украины будет установлен желтый уровень эпидемической опасности. Такое решение сегодня приняла Государственная комиссия ТЭБ и ЧС.

В Украине за прошлые сутки, 20 сентября, зафиксировали 5 159 новых случаев коронавируса. Это практически вдвое больше, чем сутками ранее.

Кабмин 13 сентября принял изменения в постановление № 1236 с новыми карантинными правилами и вводом электронных COVID-сертификатов для привитых людей.

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