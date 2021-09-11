Боль в пояснице или мышцах: у больных штаммом "Дельта" появился новый синдром

По словам врача, у больных по-прежнему наблюдают бактериальную инфекцию

У пациентов возникают проблемы с пищеварением и боль в спине / Фото: Коллаж: Сегодня

Главный врач одного из диагностических центров Львова Тарас Жиравецкий заявил, что у пациентов с штаммом коронавируса "Дельта" часто наблюдается бактериальная инфекция, которая трудно поддается лечению. Но есть еще один, новый симптом.

Об этом он написал в Facebook.

"Часто состояние пациента является компенсированным и в один момент резко ухудшается. Новый симптом – это проблемы с пищеварением. Иногда пациенты описывают такой симптом, как боль в пояснице или мышцах", – рассказал медик.

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Он заявил, что если больным более 35 лет, то обильное питье жидкости во время болезни им не поможет. Больным придется принимать лекарства.

"К сожалению, в этот раз британские ученые таки оказались правы, что мутант действует на нас иначе. Слушайтесь советов врачей дома, иначе придется слушаться в больнице", – подытожил Тарас Жиравецкий.

Чем опасен штамм "Дельта"

В Public Health England оценили риски "Дельты" по сравнению с другими вариантами коронавируса:

Реклама "Дельта" быстрее передается, чем альфа-вариант (британский);

риск госпитализации выше;

эффективность вакцины в подавлении симптомов после первой дозы снижена на 15-20%.

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