Украина
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚽ Шахтер - Днепр-1: онлайн ⛔ Осенний локдаун из-за штамма "Дельта" 🎬 Кино в Венеции 💥 Обострение на Донбассе
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Боль в пояснице или мышцах: у больных штаммом "Дельта" появился новый синдром

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела Киев
11 сентября, 18:48
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
По словам врача, у больных по-прежнему наблюдают бактериальную инфекцию
У пациентов возникают проблемы с пищеварением и боль в спине
У пациентов возникают проблемы с пищеварением и боль в спине / Фото: Коллаж: Сегодня

Главный врач одного из диагностических центров Львова Тарас Жиравецкий заявил, что у пациентов с штаммом коронавируса "Дельта" часто наблюдается бактериальная инфекция, которая трудно поддается лечению. Но есть еще один, новый симптом.

Об этом он написал в Facebook.

"Часто состояние пациента является компенсированным и в один момент резко ухудшается. Новый симптом – это проблемы с пищеварением. Иногда пациенты описывают такой симптом, как боль в пояснице или мышцах", – рассказал медик.

Реклама

Он заявил, что если больным более 35 лет, то обильное питье жидкости во время болезни им не поможет. Больным придется принимать лекарства.

"К сожалению, в этот раз британские ученые таки оказались правы, что мутант действует на нас иначе. Слушайтесь советов врачей дома, иначе придется слушаться в больнице", – подытожил Тарас Жиравецкий.

Читайте также:

Чем опасен штамм "Дельта"

В Public Health England оценили риски "Дельты" по сравнению с другими вариантами коронавируса:

  • Реклама

    "Дельта" быстрее передается, чем альфа-вариант (британский);

  • риск госпитализации выше;

  • эффективность вакцины в подавлении симптомов после первой дозы снижена на 15-20%.

Реклама

Ранее мы сообщали, что Минздрав просит Кабмин перевести Украину в желтую зону.

Также напомним, доктор Комаровский назвал 2 самых эффективных способа борьбы с коронавирусом.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал
Все новости
Украина
Показать еще
Реклама
Самое популярное за 24 часа
В тренде
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦
Генератор гордости
Кайфони от того, что ты - украинец!
статистика
Курс гривни СЕГОДНЯ

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.73

Евро (€)

31.62

Российский рубль (₽)

0.37

COVID-19 в Украине
3 869 случаев за сутки
Подробнее
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Благоприятные и опасные дни в августе
Лунный календарь на август
Что нужно делать
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять