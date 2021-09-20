Коронавирус. В Украине более двух тысяч новых случаев заражения

За последние сутки от COVID-19 удалось вылечиться 565 украинцам

Коронавирус не отступает. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине за последние сутки выявили 2265 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это на 1718 случаев меньше, чем за предыдущие сутки.

Об этом сообщает Минздрав.

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Всего инфекцию подтвердили у 2 350 646 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 44 жителя Украины (всего – 54 919). Вылечить удалось 2 231 417 инфицированных (565 – за последние сутки).

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Чем опасен штамм "Дельта"?

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"Дельта" быстрее передается. Мутации в шипообразном белке вируса сделали его более проникающим в клетки человека.

Например, в Великобритании среди непривитых "Дельта"-вариант уже доминирующий. В Public Health England оценили риски "Дельты" по сравнению с другими штаммами:

"Дельта" быстрее передается, чем "Альфа"-вариант (британский);

Реклама риск госпитализации выше;

эффективность вакцины в подавлении симптомов после первой дозы снижена на 15-20%.

"Дельта"-вариант может быть на 30-100% более передаваемым, чем вариант "Альфа", заявил Нил Фергюсон, профессор кафедры математической биологии Имперского колледжа Лондона.

Ранее мы сообщали, что в Украине от коронавируса полностью вакцинировались более 5 млн человек.

Также напомним, студент из Львовской области скончался через несколько часов после прививки от COVID-19. Ему было всего 19 лет.