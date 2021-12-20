В Дії появились новые COVID-сертификаты: как их сгенерировать

В сервисе появились три новых документа/Коллаж: "Сегодня"
В сервисе Дія появилась возможность сгенерировать три новых сертификата. Кроме того, их можно распечатать или сохранить на гаджет в формате PDF.
Об этом сообщает Telegram-канал действие.
Какие сертификаты можно сгенерировать?
На портале Дія теперь можно сгенерировать следующие сертификаты:
- об отрицательном ПЦР-тесте;
- о выздоровлении от коронавируса;
- для детей в возрасте от 12 лет.
Как получить сертификат?
- авторизироваться любым удобным способом;
- нажать "Услуги" — "Здоровье" — "COVID-сертификаты";
- выбрать нужный тип сертификата;
- поставить галочку, чтобы дать согласие на передачу данных.
Разработчики приложения отметили, что документы можно распечатать или сохранить на гаджет в формате PDF.
Какие страны можно посетить с украинским COVID-сертификатом?
На сегодня украинцы могут посетить 52 страны, которые признают наши COVID-сертификаты. Среди них не только близкие для нас страны Европы, такие как Германия, Австрия, Испания, Франция или Португалия, но и государства Азии.
К примеру недавно власти Сингапура решили принимать украинцев с COVID-сертификатом. Вслед за ним откроется и Таиланд.
Читайте также
- Мы рассказывали, как сгенерировать COVID-сертификат для взрослых и детей. Это можно сделать с помощью сервиса действие.
- В МОЗ дали ответ, изменится ли срок действия COVID-сертификата после третьей дозы вакцины против коронавируса.