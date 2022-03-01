В Харькове из-под завалов достают раненых после вражеского обстрела

Шестерых погибших достали из-под завалов в Харьковской ОГА, раненых не менее семи. Об этом заявил заместитель начальника ГУ ГСЧС Харьковщины Анатолий Торяник в Telegram.

Также он отметил, что спасательная операция продолжается.

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Ситуация в Харькове

В Харькове из-под завалов достают людей и тела погибших после обстрела российскими войсками.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что ракета в центральную площадь Харькова – откровенный, ничем не прикрытый террор.

В Харькове российские оккупанты продолжают убивать мирное население.

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Из-за обстрела "Градами" погибли девять мирных жителей, в том числе – трое детей. 37 человек получили ранения. Также было разрушено 87 жилых домов.

Кроме того, в Харькове ракета взорвалась в самом центре города.

Шестой день войны в Украине