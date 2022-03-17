В Харькове оккупанты обстреляли рынок "Барабашово": возник масштабный пожар (видео)

Пожарные некоторое время не могли выполнять свою работу из-за обстрелов/Фото: Telegram-канал "Харьков Life", коллаж: "Сегодня"

В Харькове на рынке "Барабашово" в результате обстрела русскими оккупантами произошел пожар. Погиб один человек.

Об этом сообщает Суспільне.

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Огонь охватил торговые ряды. Рядом с местом пожара – снаряды от системы залпового огня "Град", над Харьковом поднялся черный дым.

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Как информирует ГСЧС, при тушении пожара на территории рынка в результате артиллерийских обстрелов погиб сотрудник ГСЧС и еще один получил ранение. Подразделения ГСЧС к тушению не привлекались в связи с обстрелами.

По состоянию на 19:00 в результате пожара на территории рынка произошло распространение огня на частные жилые дома (количество уточняется). К тушению привлечены около 70 человек и 21 ед. техники ГСЧС.

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Стоит отметить, рынок "Барабашово" — самый большой в восточной Европе и один из самых больших в мире. Он является местом работы около 15 тысяч предпринимателей.

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. Украинские военные сбили еще два самолета российских оккупантов . Были уничтожены штурмовик Су-25 ("Грач") и истребитель Су-35 в небе над Киевской областью.

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, чем планировали. Однако враг начал прибегать к более старым и менее точным средствам поражения. Напомним, 14 марта в Херсонской области местные жители перекрыли дорогу колонне российских оккупантов и потребовали от них убираться домой. В ответ военные РФ открыли огонь в воздух.

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