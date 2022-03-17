Оккупанты обстреляли кассетными бомбами Казачью Лопань: есть погибшие

Российская армия разбомбила железнодорожный вокзал

Результат военного вторжения России в Украину / Фото: Коллаж: Сегодня

Несколько часов назад российские оккупанты обстреляли кассетными бомбами Казачью Лопань.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook председатель Дергачевской территориальной громады Вячеслав Задоренко.

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Какая ситуация

По словам Задоренко, в результате обстрелов погибли по меньшей мере шесть человек, а данные о количестве травмированных выясняются.

"Оккупанты разбомбили железнодорожный вокзал, магазины, аптеки и другие гражданские здания в центре поселка. В то же время объекты военной инфраструктуры, которую захватчики разместили в Казачьей, а также российские военные, не пострадали. Кассетные снаряды – это очень опасное оружие, запрещенное Дублинской конвенцией 2008 года. Именно ими враги сейчас бомбят Харьков, Дергачи и многие другие города Украины", – написал он.

Задоренко отметил, что это свидетельствует об умышленной провокации российских оккупантов с целью обвинить украинскую сторону, посеять панику и ненависть местного населения к ВСУ.

Ситуация в Украине 17 марта

Противник продолжает атаковать Украину. Врагом в полной мере не достигнута ни одна стратегическая цель наступательной операции.

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Украинские военные сбили еще два самолета российских оккупантов. Были уничтожены штурмовик Су-25 ("Грач") и истребитель Су-35 в небе над Киевской областью.

Российские оккупанты в войне против Украины могли использовать более точные авиационные боеприпасы, чем планировали. Однако враг начал прибегать к более старым и менее точным средствам поражения.

Напомним, российские оккупанты не пропускают в город Мариуполь гуманитарный конвой, который ждут жители заблокированного города.

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