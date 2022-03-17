На Харьковщине разгромили колонну техники оккупантов: в ВСУ показали видео

Возле села Каменка в Харьковской области колонна техники оккупантов попала на минное поле и была уничтожена.
Соответствующее видео опубликовано на странице в Facebook Сухопутных войск ВСУ.
"Колонны техники нового 437-го учебного полка и батальонно-тактическая группа 26-го танкового полка 47-й танковой дивизии ВС РФ двигались в направлении Каменки Харьковской области. Однако противник был умело остановлен нашими воинами. Слава Вооруженным Силам Украины! Слава Украине!", – говорится в подписи к видео.
В ролике за кадром один из украинских военных рассказывает, что случилось – "они убегали, а я заминировал там, здесь".
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