В Харькове российская бомба попала в спецшколу для незрячих: детей нужно срочно эвакуировать

Путин просто стирает Харьков с лица земли / Коллаж "Сегодня"

После очередной бомбардировки Харькова, устроенной "освободительной армией" международного преступника Владимира Путина, без света и воды осталась спецшкола для незрячих и слабовидящих детей имени Короленко. Она сейчас нуждается в срочной эвакуации.

Об этом сообщила Валентина Бутенко, руководительница ОО "Право выбора", которая занимается проблемами детей.

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Ситуация

‌"Когда началась бомбардировка, дети были на обеде в столовой, окна которой выходят на переулок, они не получили травм. Повыбивало окна, дети испугались, попадали. Окна кабинета директора выходят на улицу Сумскую, он получил травму головы. Дети остаются в подвале и в поместье во дворе. Окна и двери остаются без стекол. Еду и питьевую воду привезли волонтеры. Это часть воспитанников (65 человек – ред), другую вывезли накануне — за 15 минут до обстрела. Сейчас они во Львове", — рассказала Бутенко.

После интенсивных обстрелов власти города не могут найти транспорт, чтобы вывезти детей в безопасное место. Волонтеры ищут водителей, которые могут управлять автобусом и вывезти детей.

Третий день бомбардировки