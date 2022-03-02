У Харкові російська бомба потрапила до спецшколи для незрячих: дітей потрібно терміново евакуювати

Путін просто стирає Харків з лиця землі / Колаж "Сьогодні"

Після чергового бомбардування Харкова, влаштованого "визвольною армією" міжнародного злочинця Володимира Путіна, без світла і води залишилася спецшкола для незрячих та слабозорих дітей імені Короленка. Вона зараз потребує термінової евакуації.

Про це повідомила Валентина Бутенко, керівниця ГО "Право вибору", яка опікується проблемами дітей.

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Ситуація

‌"Коли почався обстріл, діти були на обіді в їдальні, вікна якої виходять на провулок, вони не зазнали травм. Повибивало вікна, діти налякалися, попадали. Вікна кабінету директора виходять на вулицю Сумську, у нього ушкодження шкіри голови. Діти лишаються у підвалі і у фільварку у дворі. Вікна і двері лишаються без скла. Їжу та питну воду привезли волонтери. Це частина вихованців, іншу вивезли напередодні — за 15 хвилин до обстрілу, зараз вони у Львові", – розповіла Бутенко.

Після інтенсивного обстрілу влада міста не може знайти транспорт, щоб вивезти дітей у безпечне місце. Волонтери шукають водіїв, які можуть керувати автобусом та вивезти дітей.

Третій день бомбардування