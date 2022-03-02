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"Град", "Смерч", "Калібр" та заборонені бомби: якими ракетами окупанти атакують Харків

Богдан Приходько Богдан Приходько Провідний редактор Влада Сьогодні
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2 березня, 17:41
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Російські загарбники скидають на українське місто заборонені в усьому світі бомби
Протягом кількох днів Харків зазнає ракетних та артилерійських ударів окупантів. Фото: колаж "Сьогодні"
Протягом кількох днів Харків зазнає ракетних та артилерійських ударів окупантів. Фото: колаж "Сьогодні"

Під час вторгнення російських військ до України місто Харків зазнало ракетних та артилерійських ударів. Сайт "Сьогодні" з'ясував, які об'єкти були зруйновані та яку заборонену зброю використовують окупанти у нападі на "першу столицю" України.

Внаслідок масованих обстрілів постраждали такі об'єкти міської інфраструктури:

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  • житлові будинки у районі ТЦ "Екватор", а також в інших районах міста;
  • школа;
  • телевежа;
  • обласна держадміністрація на майдані Свободи;
  • управління обласної поліції;
  • соціологічний факультет Національного університету ім. Каразіна;
  • завод підйомно-транспортного обладнання у Харкові;
  • танкове училище;
  • льотне училище;
  • гуртожиток на вулиці Клочківській;
  • позиції Чугуєва (Башкирівка та аеродром);
  • ТЕЦ-5.

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Російські війська застосовують важку артилерію, реактивні системи залпового вогню, а також заборонені бомби та міни.

Фугасна бомба

Так, стало відомо, що на Харків було скинуто 500-кілограмову фугасну авіаційну бомбу ФАБ-500. Після удару на місці залишилася вирва у людський зріст.

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За даними Рособоронекспорту, ФАБ-500 є "потужною авіабомбою для гарантованого ураження наземних цілей". Призначена та ефективна для ураження військово-промислових об'єктів, залізничних вузлів, легкоброньованої та легкоуразливої техніки, живої сили, військово-польових споруд. ФАБ-500 переважно використовується ВПС Росії.

Фугасна бомба ФАБ-500
Фугасна бомба ФАБ-500 / Фото: Wikipedia

Ракета "Калібр"

Як повідомляє Тelegram-канал Pravda Gerashchenko, удару по площі Свободи було завдано крилатою ракетою класу "Калібр". Внаслідок атаки обрушилася 1/3 будівлі Харківської ОДА, пошкоджено сусідні будинки, загинули 10 осіб, понад 35 – отримали поранення.

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Російська крилата ракета "Калібр" перебуває на озброєнні ЗС РФ з 2012 року. Є аналогом американських крилатих ракет Tomahawk та українських "Нептунів". Ракетні комплекси "Калібр" призначені для ураження наземних, морських надводних та підводних цілей при інтенсивному вогневому протистоянні супротивника. Крилаті ракети "Калібр" можуть запускатися з підводних човнів, надводних кораблів і з літаків Ту-142.

Максимальна дальність ураження мети становить 300 км, мінімальна – 50 км. Стартова маса ракети становить від 1200 до 2300 кг, у тому числі маса бойової частини – від 200 до 450 кг залежно від типу. Довжина ракети – від 6,2 до 8,22 м, діаметр – 0,533 м. Ракета летить на висоті 20 метрів над рівнем моря чи землі, а біля цілі знижується до 10 метрів.

Ракета "Калібр". Фото: anna-news.info
Ракета "Калібр". Фото: anna-news.info

РСЗВ "Град" та "Смерч"

Харків зазнав обстрілу з реактивних систем залпового вогню "Град" та "Смерч". Удари були завдані у районі вулиць: Дерев'янко, Клочківській, мікрорайонів Олексіївка, Салтівка, Павлопіль.

"Харків масовано обстріляний з "Градів". Десятки загиблих та сотні поранених! Цей жах має бачити весь світ! Смерть окупантам!" – повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко .

Про те, що у Харкові також застосовувалися "Смерчі", які мають більшу вражаючу силу, ніж "Град", повідомив представник Conflict Intelligence Team Руслан Левієв.

Заряджені "Смерчі" 300-міліметровими реактивними снарядами з касетною головною частиною з осколковими бойовими елементами. Зокрема: 72 бойові елементи, що несуть по 96 готових важких осколків, призначених для ураження неброньованої техніки, та по 360 готових легких осколків, призначених для ураження живої сили противника у місцях їх зосередження; всього – до 32 832 осколків.

Площа ураження елемента 300-1100 м². Бронепробивність на дистанції 10 м 5-7 мм, на дистанції 100 м – 1-3 мм. У 12 снарядах міститься 393 984 готових уламки. Найефективніший на відкритій місцевості, в степу та пустелі.

РСЗО
РСЗО "Смерч" была разработана в СССР в 1986 году, на вооружение принята в 1989 году. Фото: коллаж "Сегодня"

"Град" – радянська та російська реактивна система залпового вогню калібру 122 мм. Призначена для ураження відкритої та прихованої живої сили, неброньованої техніки та бронетранспортерів у районі зосередження, артилерійських та мінометних батарей, командних пунктів та інших цілей, вирішення інших завдань у різних умовах бойової обстановки.

Кількість снарядів для залпу: 40 шт. Максимальна і мінімальна дальність ураження мети залежать від снаряда, що застосовується, найбільша – 42 км. Артилерійська частина монтується на доопрацьованих типах шасі вантажних автомобілів сімейств "Урал-375" або "Урал-4320" залежно від модифікації. Модифікація "Град-1" монтується на "ЗІЛ-131". Швидкість пересування бойових машин становить 75-90 км/год.

Білоруська модифікація – бойова машина РСЗВ "Град-1А" (БелГрад) монтується на доробленому шасі вантажного автомобіля МАЗ-6317. Максимальна швидкість: 85 км/год, запас ходу: 1200 км, вага БМ: 16,45 т. Розрахунок БМ: 6 осіб. Везе запасний боєкомплект у кількадесят ракет. Час перезаряджання: 7 хвилин.

РСЗВ "Град". Фото: riafan.ru
РСЗВ "Град". Фото: riafan.ru

Касетні бомби з мінами "Пелюстка"

На Харківщину російські загарбники також скидають заборонені в усьому світі касетні бомби з мінами "Пелюстка". Про це повідомила генпрокурор України Ірина Венедіктова.

"Скидають касетні бомби з мінами "Пелюстка". Колір може змінюватися. Розміром з палець. Настаєш – відриває ногу. "Пелюстка" заборонено у всьому світі. Заборонено Женевською конвенцією. Це біч Афгану та інших локальних воєн ХХ століття", – наголосила Венедіктова.

Ірина Венедиктова: "Пелюсток" заборонений у всьому світі. Заборонений Женевською конвенцією
Ірина Венедиктова: "Пелюсток" заборонений у всьому світі. Заборонений Женевською конвенцією / Фото: Facebook

Касетна бомба – авіабомба, споряджена касетними бойовими елементами (авіаційними мінами або дрібними бомбами) різного призначення (протитанковими, протипіхотними, запалювальними та ін.) масою до 10 кг. В одній касеті може бути більше 100 мін.

ПФМ-1 (протипіхотна фугасна міна) "Пелюстка" – протипіхотна міна натискної дії радянського виробництва. Є майже точною копією американської міни BLU-43/B Dragontooth.

Міна може встановлюватися на ґрунт лише засобами дистанційного мінування. Одним із засобів дистанційного мінування є касета КМГУ, у кожній касеті укладено 1248 хв. Штурмовик Су-25 здатний нести до 6 касет, фронтовий бомбардувальник Су-24 до 7 касет.

Ураження людині під час вибуху міни завдається з допомогою травмування нижньої частини ноги. При вибуху мало утворюється забійних уламків, крім металевих деталей механізму у центральній частині міни. Корпус виконаний із поліетиленової композиції зеленого або коричневого кольору. Вибух стається у момент торкання ногою датчика цілі.

Міна широко застосовувалася в Афганській війні. Через незвичайну форму пластикового корпусу діти нерідко сприймали міну як іграшку та отримували серйозні поранення чи гинули.

ПФМ-1 (протипіхотна фугасна міна)
ПФМ-1 (протипіхотна фугасна міна) "Пелюстка". Фото: 7arlan.kz

Вакуумна бомба

Окупанти також намагалися знищити телевежу в Харкові забороненою вакуумною бомбою.

Авіаційна вакуумна бомба підвищеної потужності (АВБПМ) – неофіційне позначення російської авіаційної бомби об'ємного вибуху. Інша неофіційна назва – "Тато всіх бомб" – посилається на прізвисько американської GBU-43/B "Мама всіх бомб" (бекронім Mother Of All Bombs від оригінального Massive Ordnance Air Blast – авіаційний боєприпас великого калібру), що перебуває на озброєнні американських ВПС.

Вважається найпотужнішим неядерним боєприпасом у світі.

Вакуумна бомба вважається найпотужнішим неядерним боєприпасом у світі. Фото: rg.ru
Вакуумна бомба вважається найпотужнішим неядерним боєприпасом у світі. Фото: rg.ru

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