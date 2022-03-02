У Харкові новий удар – влучили в управління поліції

Будівля спалахнула після влучення снаряда

/ Фото: Колаж: Сьогодні

У Харкові було завдано удару по будівлі обласного Управління поліції — про це повідомив радник голови МВС Антон Геращенко. Він виклав у Telegram відео, на якому будівля горить після влучення снаряда і в неї обвалюється дах.

"Смерть російським окупантам!" — прокоментував Геращенко.

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А через дорогу від УВС палає будівля соціологічного Факультету Національного Університету імені Каразіна.

Ситуація у Харкові та Україні 2 березня