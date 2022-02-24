В Харькове уничтожили четыре танка боевиков: противник понес потери

Украинские военные продолжают уничтожать военную технику РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

По оперативной информации Генерального штаба ВС Украины, на объездной дороге города Харьков сожжено 4 танка российских оккупантов.

Об этом пишет пресс-служба Генерального штаба ВСУ.

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Также, по информации командования Объединенных сил, сегодня, 24 февраля, в районе Счастья уничтожено около 50 российских оккупантов.

Кроме того, в Краматорском районе уничтожен еще один самолет вооруженных сил российской федерации. Это уже шестой.

"Объединенные силы дают достойный отпор вооруженным силам России. Военные подразделения на своих позициях. Противник несет потери. Сохраняйте спокойствие и верьте в украинских защитников", – добавили в сообщении.