В Херсонской области пограничников обстреливают с вертолетов, есть погибшие

В Херсоне пограничники ведут бои. / Фото: Коллаж: Сегодня
В Херсонские области пограничники ведут бои с российскими войсками. В результате боевых действий трое из них погибли, кроме того ранены.
Об этом сообщили в пресс-центре МВД Украины.
Где ситуация обострилась
- В районе населенных пунктов Копани и Иваново Херсонской области военнослужащие ведут сражение с противником.
- В районе Скадовска пограничную комендатуру быстрого реагирования обстреливают с вертолетов.
Сейчас известно о трех погибших пограничниках. Есть раненые.
Где еще держат оборону
В Луганской области на рубеже Красная Таловка, Милово, Городище зашли колонны российских танков. Враг коварно выставил в колонны автомобили белого цвета с символикой ОБСЕ. В настоящее время на этом рубеже идут боевые действия. Пограничники с собратьями из ВСУ и НГУ обороняются.
Границы Украины с оккупированным Крымом обстреляли из ракетных систем залпового огня . Огонь вели по позициям пограничников в районе Преображенки Херсонской области.
Кроме того, колонны техники вошли:
- В Черниговской области вражеская техника прошла через пункты пропуска "Сеньковка" и "Гремяч" и по другим направлениям.
- Движение колонн наблюдается через пункт пропуска "Здания" в Харьковской области.
- На направлении пункта пропуска "Милово" в Луганской области.
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