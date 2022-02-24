В Херсонській області прикордонників обстрілюють з вертольотів, є загиблі

В Херсонській області прикордонники ведуть бої. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Херсонські області прикордонники ведуть бої з російськими військами.Унаслідок бойових дій троє із них загинули, крім того є поранені.

Про це повідомили у пресцентрі МВС України.

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Де ситуація загострилася

В районі населених пунктів Копані та Іваново Херсонської області військовослужбовці ведуть бій з противником.

В районі Скадовська прикордонну комендатуру швидкого реагування обстрілюють з вертольотів.

Наразі відомо про 3 загиблих прикордонників. Є поранені.

Де ще тримають оборону

На Луганщині на рубежі Красна Талівка, Мілове, Городище зайшли колони російських танків. Ворог підступно виставив в перед колони автомобілі білого кольору з символікою ОБСЄ. Наразі на цьому рубежі йдуть бойові дії. Прикордонники з побратимами з ЗСУ та НГУ обороняються.

Кордони України з окупованим Кримом обстріляли з ракетних систем залпового вогню. Вогонь вели по позиціях прикордонників у районі Преображенки на Херсонщині.

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Крім того, колони техніки увійшли:

У Чернігівській області ворожа техніка пройшла через пункти пропуску "Сеньківка" та "Грем'яч" та за іншими напрямками.

Рух колон спостерігається через пункт пропуску "Бударки" у Харківській області.

На напрямі пункту пропуску "Мілове" у Луганській області.

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