В Хмельницком задержали экс-правоохранителя и военных, незаконно переправлявших мужчин в Польшу

"Дельцы" переправляли в Польшу мужчин под видом лиц, сопровождающих гуманитарные грузы для воинской части. Фото: коллаж "Сегодня"

В Хмельницком сотрудники Государственного бюро расследований задержали бывшего правоохранителя, организовавшего схему переправки мужчин призывного возраста за границу. Об этом сообщила пресс-служба ГБР в четверг 31 марта.

Отмечается, что злоумышленник привлек к участию в преступлении двоих военнослужащих одной из воинских частей Хмельницкого. Военнообязанных граждан Украины "дельцы" переправляли в Польшу под видом лиц, сопровождающих гуманитарные грузы для нужд данной воинской части.

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Свои услуги "бизнесмены" оценивали в 2 тысячи долларов с человека.

"Задокументировано несколько фактов получения денег от потенциальных заказчиков. Организатор схемы был задержан на горячем – при получении части платы – 600 долларов. В ходе обыска в кабинете одного из вероятных участников схемы найдено 140 тысяч гривен", – рассказали в ГБР.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (Взяточничество) и ч. 5 ст. 426-1 (Превышение военным служебным лицом власти или служебных полномочий) УК Украины. Фигурантам грозит до пяти лет лишения свободы.

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Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в Одесской области "бизнесмен" зарабатывал на переправке мужчин-уклонистов за границу.

Также мы информировали, что в ГПСУ представили Топ-7 курьезных попыток украинских мужчин обойти закон и бдительность пограничников, чтобы выехать за границу.

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Напомним, что в Верховную Раду внесли законопроект, согласно которому мужчинам, незаконно покинувшим Украину после начала вторжения РФ (24 февраля), может грозить до 10 лет тюрьмы.