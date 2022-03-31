Скорая помощь, парики и бэби-боксы: Топ-7 курьезных попыток мужчин покинуть Украину

Сотрудники ГПСУ задерживают даже самых смекалистых уклонистов

Во время войны с Россией некоторые украинские мужчины пытаются обойти закон, чтобы выехать за границу. Фото: коллаж "Сегодня"

С момента начала военной агрессии России против Украины домой вернулись 575 тысяч наших соотечественников. Как сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, большинство украинцев прибыли в страну, чтобы взять в руки оружие и защищать родную землю от врага, однако есть и те, кто пытается уехать из страны, нарушая закон.

В связи с этим в ГПСУ представили Топ-7 курьезных попыток украинских мужчин обойти закон и бдительность пограничников, чтобы выехать за границу.

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7-е место: "Их бин больной"

В пункт пропуска "Орловка" Одесской области приехала карета скорой помощи. В ее салоне находился мужчина, который утверждал, что он болен. Чтобы выехать из Украины, мужчина вызвал скорую в Киев аж из Болгарии. Однако пограничники раскрыли обман "больного" и отказали ему в пропуске через границу.

6-е место: "Многодетные папаши"

В пункт пропуска "Ужгород" на Закарпатье мужчина с сыном выдавали себя за многодетных отцов. Они пытались попасть в Словакию с пятью поддельными свидетельствами о рождении детей. "Многодетные папаши" также получили от пограничников отказ.

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5-е место: "Вот и приехали"

В пункт пропуска "Орловка" Одесской области мужчина, пытаясь попасть в Румынию, спрятался под сидением легкового автомобиля. Пограничники его обнаружили. В Румынию мужчина не попал.

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4-е место: "Покойся с миром, любимая"

В пункт пропуска "Малый Березный" на Закарпатье мужчина предоставил сотрудникам Госпогранслужбы свидетельство о смерти своей жены и убеждал, что сам воспитывает двоих детей. Однако пограничники установили, что бланк документа и печать на нем – поддельные. Злоумышленник был задержан.

3-е место: "Украинский Тутси"

В пункте пропуска "Порубное" Черновицкой области внимание пограничников привлекла женщина с ребенком. Во время тщательного осмотра женщина оказалась умело замаскированным мужчиной. Как оказалось, киевлянин пытался попасть в Румынию по паспорту жены. Он был в женской одежде, гриме и парике.

2-е место: "Роженица с усами"

В пункт пропуска "Могилев-Подольский" Винницкой области прибыл житель Луганской области, который предоставил пограничникам военный билет с отметкой, что он комиссован из-за тяжелых родов. Мужчина получил отказ в выезде за границу.

1-е место: "Агу, маленький"

В пункте пропуска "Росошаны" на Буковине пограничники обнаружили мужчину, который прятался в "бэби-боксе". Тщательно замаскировав памперсами и ползунками, жителя Николаевской области пыталась вывезти в Молдову жена. План супругов не сработал и был раскрыт сотрудниками ГПСУ.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в Одесской области "бизнесмен" зарабатывал на переправке мужчин-уклонистов за границу.

Напомним, что в Верховную Раду внесли законопроект, согласно которому мужчинам, незаконно покинувшим Украину после начала вторжения РФ (24 февраля), может грозить до 10 лет тюрьмы.