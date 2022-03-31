Швидка допомога, перуки та бебі-бокси: Топ-7 курйозних спроб чоловіків покинути Україну

Співробітники ДПСУ затримують навіть найсміливіших ухилістів

Під час війни з Росією деякі українські чоловіки намагаються оминути закон, щоби виїхати за кордон. Фото: колаж "Сьогодні"

З моменту початку військової агресії Росії проти України додому повернулися 575 тисяч наших співвітчизників. Як повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України, більшість українців прибули до країни, щоб взяти в руки зброю та захищати рідну землю від ворога, однак є й ті, хто намагається виїхати з країни, порушуючи закон.

У зв'язку з цим у ДПСУ представили Топ-7 курйозних спроб українських чоловіків оминути закон та пильність прикордонників, щоб виїхати за кордон.

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7-ме місце: "Їх бін хворий"

До пункту пропуску "Орлівка" на Одещину приїхала карета швидкої допомоги. У її салоні був чоловік, який стверджував, що він хворий. Щоб виїхати з України, чоловік викликав швидку до Києва аж з Болгарії. Проте прикордонники розкрили обман "хворого" та відмовили йому у пропуску через кордон.

6-те місце: "Багатодітні татусі"

У пункт пропуску "Ужгород" на Закарпатті чоловік з сином видавали себе за багатодітних батьків. Вони намагалися потрапити до Словаччини з п'ятьма підробленими свідоцтвами про народження дітей. "Багатодітні татусі" також отримали від прикордонників відмову.

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5-те місце: "Ось і приїхали"

У пункт пропуску "Орлівка" на Одещині чоловік, намагаючись потрапити до Румунії, сховався під сидінням легкового автомобіля. Прикордонники його виявили. У Румунію чоловік не потрапив.

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4-те місце: "Спочивай з миром, кохана"

У пункт пропуску "Малий Березний" на Закарпатті чоловік надав співробітникам Держприкордонслужби свідоцтво про смерть своєї дружини та переконував, що сам виховує двох дітей. Проте прикордонники встановили, що бланк документа та печатка на ньому – підроблені. Зловмисника було затримано.

3-тє місце: "Український Тутсі"

У пункті пропуску "Порубне" Чернівецької області увагу прикордонників привернула жінка з дитиною. Під час ретельного огляду жінка виявилася вміло замаскованим чоловіком. Як виявилось, киянин намагався потрапити до Румунії за паспортом дружини. Він був у жіночому одязі, гримі та перуці.

2-ге місце: "Породілля з вусами"

До пункту пропуску "Могилів-Подільський" Вінницької області прибув житель Луганської області, який надав прикордонникам військовий квиток з позначкою, що він комісований через тяжкі пологи. Чоловік отримав відмову у виїзді за кордон.

1-ше місце: "Агу, маленький"

У пункті пропуску "Росошани" на Буковині прикордонники виявили чоловіка, який ховався у "бебі-боксі". Ретельно замаскувавши памперсами та повзунками, мешканця Миколаївської області намагалася вивезти до Молдови дружина. План подружжя не спрацював і був розкритий співробітниками ДПСУ.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що на Одещині "бізнесмен" заробляв на переправленні чоловіків-ухилістів за кордон.

Нагадаємо, що у Верховну Раду внесли законопроєкт, згідно з яким чоловікам, які незаконно залишили Україну після початку вторгнення РФ (24 лютого), може загрожувати до 10 років в'язниці.