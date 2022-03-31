Україна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах ‼ Переговори з агресором
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини України

Швидка допомога, перуки та бебі-бокси: Топ-7 курйозних спроб чоловіків покинути Україну

Богдан Приходько Богдан Приходько Провідний редактор Влада Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
31 березня, 14:11
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Співробітники ДПСУ затримують навіть найсміливіших ухилістів
Під час війни з Росією деякі українські чоловіки намагаються оминути закон, щоби виїхати за кордон. Фото: колаж "Сьогодні"
Під час війни з Росією деякі українські чоловіки намагаються оминути закон, щоби виїхати за кордон. Фото: колаж "Сьогодні"

З моменту початку військової агресії Росії проти України додому повернулися 575 тисяч наших співвітчизників. Як повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України, більшість українців прибули до країни, щоб взяти в руки зброю та захищати рідну землю від ворога, однак є й ті, хто намагається виїхати з країни, порушуючи закон.

У зв'язку з цим у ДПСУ представили Топ-7 курйозних спроб українських чоловіків оминути закон та пильність прикордонників, щоб виїхати за кордон.

Реклама

7-ме місце: "Їх бін хворий"

До пункту пропуску "Орлівка" на Одещину приїхала карета швидкої допомоги. У її салоні був чоловік, який стверджував, що він хворий. Щоб виїхати з України, чоловік викликав швидку до Києва аж з Болгарії. Проте прикордонники розкрили обман "хворого" та відмовили йому у пропуску через кордон.

6-те місце: "Багатодітні татусі"

У пункт пропуску "Ужгород" на Закарпатті чоловік з сином видавали себе за багатодітних батьків. Вони намагалися потрапити до Словаччини з п'ятьма підробленими свідоцтвами про народження дітей. "Багатодітні татусі" також отримали від прикордонників відмову.

Реклама

5-те місце: "Ось і приїхали"

У пункт пропуску "Орлівка" на Одещині чоловік, намагаючись потрапити до Румунії, сховався під сидінням легкового автомобіля. Прикордонники його виявили. У Румунію чоловік не потрапив.

Реклама

4-те місце: "Спочивай з миром, кохана"

У пункт пропуску "Малий Березний" на Закарпатті чоловік надав співробітникам Держприкордонслужби свідоцтво про смерть своєї дружини та переконував, що сам виховує двох дітей. Проте прикордонники встановили, що бланк документа та печатка на ньому – підроблені. Зловмисника було затримано.

3-тє місце: "Український Тутсі"

У пункті пропуску "Порубне" Чернівецької області увагу прикордонників привернула жінка з дитиною. Під час ретельного огляду жінка виявилася вміло замаскованим чоловіком. Як виявилось, киянин намагався потрапити до Румунії за паспортом дружини. Він був у жіночому одязі, гримі та перуці.

2-ге місце: "Породілля з вусами"

До пункту пропуску "Могилів-Подільський" Вінницької області прибув житель Луганської області, який надав прикордонникам військовий квиток з позначкою, що він комісований через тяжкі пологи. Чоловік отримав відмову у виїзді за кордон.

1-ше місце: "Агу, маленький"

У пункті пропуску "Росошани" на Буковині прикордонники виявили чоловіка, який ховався у "бебі-боксі". Ретельно замаскувавши памперсами та повзунками, мешканця Миколаївської області намагалася вивезти до Молдови дружина. План подружжя не спрацював і був розкритий співробітниками ДПСУ.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що на Одещині "бізнесмен" заробляв на переправленні чоловіків-ухилістів за кордон.

Нагадаємо, що у Верховну Раду внесли законопроєкт, згідно з яким чоловікам, які незаконно залишили Україну після початку вторгнення РФ (24 лютого), може загрожувати до 10 років в'язниці.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Оборона Київа
Докладніше
Переговори з агресором
Докладніше
Україна в ЄC
Більше новин
Блокада Маріуполя
Далі
Звірства російських окупантів
Більше новин
Битва за Миколаїв
Більше новин
Українці за кордоном
Більше новин
Битва за Харків
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Новини спорту
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 09:00 31 березня
1
Особовий склад 17500
Особовий склад
2
Літаки 135
Літаки
3
Гелікоптери 131
Гелікоптери
4
Танки 614
Танки
5
ББМ 1735
ББМ
6
Артилерія 311
Артилерія
7
Засоби ППО 54
Засоби ППО
8
РСЗВ 96
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 75
Цистерни ГММ
10
БПЛА 83
БПЛА
11
Катери 7
Катери
12
Транспорт 1201
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Історії звитяг
Пес Патрон – сапер команди піротехніків ДСНС Чернігівської області. Цьому милому джек-рассел-тер'єру два роки. Завдяки ідеальному нюху він допомагає рятувальникам щодня розміновувати десятки боєзарядів. За це дбайливі піротехніки замовили чотирилапому колезі собачий бронежилет. Обожнюють його і вважають своїм талісманом.
Слава Україні!
Полювання на окупанта
Куди писати, якщо побачили ворожу техніку
Допомогти армії
До переведення годинників залишилося
Не проспати!
Наші янголи-охоронці

Капітан Корпан Олександр - найкращий льотчик ударної авіації ЗСУ за підсумками 2021 року. Під час виконання бойового вильоту, ціною власного життя врятував пілотів чергової ланки та відвів свій літак, який вже горів, від житлових будинків над м. Старокостянтинів (Хмельницька обл.). Герой України. Посмертно.

Герої не вмирають!
Надійний тил
Допомогти Героям!
Евакуація
Гуманітарні коридори
Список на сьогодні
Повинен побачити кожен
Дивитись!
Військова допомога
Нас підтримує весь світ!
Як об'єднався Захід
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Як відстежити окупантів
На зв'язку
Національний роумінг в Україні
Перемикайтеся!
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

32.59

Воїни світла
Зіркові захисники України
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даніель Салем Даніель Салем
3
Віктор Бронюк Віктор Бронюк
4
Дмитро Дікусар Дмитро Дікусар
5
Нікіта Добринін Нікіта Добринін
6
Андрій Хливнюк Андрій Хливнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеітаблаєв Ахтем Сеітаблаєв
10
Олег Собчук Олег Собчук
Залишилися вдома
Жителі Києва
Директорка фінансової компанії Наталія
Директорка фінансової компанії Наталія
Су-шеф та офіціант Катерина
Су-шеф та офіціант Катерина
Актриса театру та кіно Анна
Актриса театру та кіно Анна
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Художники-літографи Тарас та Ніна
Художники-літографи Тарас та Ніна
1 /2
Проєкт The New York Times
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
34,00
36,00
-
-
33,49
37,38
-
-
33,50
37,40
-
-
33,52
37,43
-
-
-
39,25
-
-
33,52
37,43
-
-
33,52
37,43
-
-
34,00
36,00
-
Якою буде погода у березні
Прогноз на цілий місяць
Дізнатися

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти