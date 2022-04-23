В Ивано-Франковске мужчина заявил о угоне авто, потеряв его на парковке

В полицию поступило сообщение об угоне авто на улице Мельника в Ивано-Франковске. / Фото: Depositphotos, Коллаж: Сегодня

Патрульные Ивано-Франковска привлекли к ответственности мужчину за ложное сообщение об угоне автомобиля.

Об этом сообщила в Facebook патрульная полиция Ивано-Франковской области

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Что произошло

В полицию поступило сообщение об угоне авто на улице Мельника – мужчина сообщил, что угнали его автомобиль Peugeot.

"Прибыв на место и пообщавшись с заявителем, инспекторы выяснили, что мужчина припарковал авто, а когда вернулся, то обнаружил его отсутствие. Патрульные пропатрулировали близлежащие территории и нашли автомобиль на парковке", – сказали в полиции.

В результате мужчина признался, что забыл, где именно запарковал свой автомобиль.

Как отмечается, инспекторы вынесли постановление по ст. 183 (заведомо ложный вызов спецслужб) КУоАП, за что предусмотрена административная ответственность в виде штрафа – от 850 до 3400 гривен.

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Напомним, пограничники Волынской области не разрешили вывезти за границу элитные иномарки – отец с дочерью хотели вывезти через пункт пропуска "Ягодин" две элитные иномарки – внедорожник Mercedes (2019 года выпуска) и спортивную Ferrari (2017).

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