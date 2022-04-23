В Івано-Франківську чоловік заявив про викрадення авто, загубивши його на парковці

До поліції надійшло повідомлення про викрадення авто на вулиці Мельника в Івано-Франківську. / Фото: Depositphotos, Колаж: Сьогодні

Патрульні Івано-Франківська притягнули до відповідальності чоловіка за неправдиве повідомлення про викрадення автомобіля.

Про це повідомила в Facebook патрульна поліція Івано-Франківської області.

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Що сталося

До поліції надійшло повідомлення про викрадення авто на вулиці Мельника – чоловік повідомив, що вкрали його автомобіль Peugeot.

"Прибувши на місце та поспілкувавшись із заявником, інспектори з’ясували, що чоловік запаркував авто, а коли повернувся, то виявив його відсутність. Патрульні пропатрулювали прилеглі території та відшукали автомобіль на парковці", – сказали в поліції.

У результаті чоловік зізнався, що забув, де саме запаркував свій автомобіль.

Як зазначається, інспектори винесли постанову за ст. 183 (завідомо неправдивий виклик спецслужб) КУпАП, за що передбачено адміністративну відповідальність у вигляді штрафу – від 850 до 3400 гривень.

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Нагадаємо, прикордонники Волинської області не дозволили вивезти за кордон елітні іномарки – батько з донькою хотіли вивезти через пункт пропуску "Ягодин" дві елітні іномарки – позашляховик Mercedes (2019 року випуску) та спортивну Ferrari (2017).

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