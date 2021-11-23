В Карпаты пришла настоящая зима: впечатляющее фото

В Карпатах снег. Фото: коллаж "Сегодня"
Во вторник, 23 ноября, на горе Поп-Иван Черногорский в Карпатах выпал сильный снег. Также там опустилась температура воздуха до -6 градусов.
Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост на странице в Facebook.
В Карпаты пришла настоящая зима
Так, горные спасатели показали фото бывшей обсерватории на одной из самых высоких вершин Карпат. Она полностью покрыта снегом.
Стоит отметить, что по состоянию на утро 23 ноября на горе Поп-Иван Черногорский облачная и туманная погода. Ветер там западный, его скорость достигает 3 м/с.
Украину накроет мокрый снег
Во вторник, 23 ноября, в Украине прогнозируют мокрый снег с дождем. Лишь в четырех областях будет сухо.
Мокрый снег ожидается на территории Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской, Черкасской и Винницкой областей.
Дождь прогнозируют в Николаевской, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму. Осадков не предвидится только в четырех областях – Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Одесской. Ветер по всей территории Украины – 7-12 м/с.
Какой погоды ждать этой зимой?
Проявления зимы, похолодание, снег, будут, но природных катаклизмов не ожидаем.
"Что касается января и февраля, то при нынешних климатических режимах у нас не может быть другой зимы, кроме теплой. Однако на фоне теплой зимы с повышенным температурным режимом обязательно придут холода", – говорит синоптик Николай Кульбида.
Морозы могут достигать и 25, и 30 градусов. Но по сравнению с зимами 30-40 лет назад, эти морозные периоды окажутся кратковременными.