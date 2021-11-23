В Карпаты пришла настоящая зима: впечатляющее фото

В Карпатах снег. Фото: коллаж "Сегодня"

Во вторник, 23 ноября, на горе Поп-Иван Черногорский в Карпатах выпал сильный снег. Также там опустилась температура воздуха до -6 градусов.

Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост на странице в Facebook.

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В Карпаты пришла настоящая зима

Так, горные спасатели показали фото бывшей обсерватории на одной из самых высоких вершин Карпат. Она полностью покрыта снегом.

Стоит отметить, что по состоянию на утро 23 ноября на горе Поп-Иван Черногорский облачная и туманная погода. Ветер там западный, его скорость достигает 3 м/с.

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Украину накроет мокрый снег

Во вторник, 23 ноября, в Украине прогнозируют мокрый снег с дождем. Лишь в четырех областях будет сухо.

Мокрый снег ожидается на территории Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской, Черкасской и Винницкой областей.