У Карпати прийшла справжня зима: вражаюче фото

У Карпатах сніг. Фото: колаж "Сьогодні"

У вівторок, 23 листопада, на горі Поп-Іван Чорногорський у Карпатах випав сильний сніг. Також там опустилася температура повітря до -6 градусів.

Про це повідомляє Чорногорський гірський пошуково-рятувальний пост на сторінці у Facebook.

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У Карпати прийшла справжня зима

Так, гірські рятувальники показали фото колишньої обсерваторії на одній із найвищих вершин Карпат. Вона повністю вкрита снігом.

Варто зазначити, що станом на ранок 23 листопада на горі Поп-Іван Чорногорський хмарна та туманна погода. Вітер там західний, його швидкість сягає 3 м/с.

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Україну накриє мокрий сніг

У вівторок, 23 листопада, в Україні прогнозують мокрий сніг із дощем. Лише у чотирьох областях буде сухо.

Мокрий сніг очікується на території Волинської, Рівненської, Львівської, Тернопільської, Хмельницької, Київської, Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Дніпропетровської, Полтавської, Кіровоградської, Черкаської та Вінницької областей.