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СЬОГОДНІ Новини України

Україну накриє мокрий сніг: де чекати негоди (карта)

Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
23 листопада, 06:00
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Протягом дня зберігатиметься прохолодна погода
Майже по всій Україні цього дня пройдуть опади у вигляді мокрого снігу або дощу/Колаж: Сьогодні
Майже по всій Україні цього дня пройдуть опади у вигляді мокрого снігу або дощу/Колаж: Сьогодні

У вівторок, 23 листопада, в Україні прогнозують мокрий сніг із дощем. Лише у чотирьох областях буде сухо.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Мокрий сніг очікується на території Волинської, Рівненської, Львівської, Тернопільської, Хмельницької, Київської, Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Дніпропетровської, Полтавської, Кіровоградської, Черкаської та Вінницьких областей.

Дощ прогнозують у Миколаївській, Запорізькій, Херсонській областях та у Криму. Опадів не передбачається лише у чотирьох областях – Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Одеській. Вітер по всій території України — 7-12 м/с.

На заході стовпчики термометрів коливатимуться від +2 до +7 градусів. На сході варто очікувати 1-5 градусів тепла.

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У північних регіонах тепла можна не чекати — +1-5 градусів. На півдні прогнозують 4-10 градусів тепла

У Києві очікується мокрий сніг, +1-3 градуси, а в Сімферополі йтиме дощ, 8-10 градусів тепла.

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У Карпатах випало до метра снігу

На горі Піп Іван Чорногірський у Карпатах у суботу, 20 листопада, випало до 1 метра снігу. Вранці там була температура 5 градусів морозу. У горах була дуже погана видимість – до 50 метрів.

"Станом на 11:45 20.11.2021 на г. Піп Іван Чорногірський температура повітря -5 градусів, вітер західний 8 м/с, обмежена видимість до 50 м, на північних схилах намети снігу до 1 м", — йдеться у повідомленні.

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