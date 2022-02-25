В Киеве диверсанты пришли в пожарную часть

Диверсанты не успели выполнить свою работу / Коллаж "Сегодня"

В Киеве поймали двух российских диверсантов, которые пришли в 44-ю пожарную часть в форме солдат ВСУ и попросили переодеться в гражданскую одежду.

Об этом сообщается на телеграм-канале МВД Украины.

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Диверсанты с колбасой

"Сегодня в Киеве в 44-ю ДПРЧ посетили гости. Хотя какие они гости, кто их звал? И представились они бойцами ВСУ, показав какие-то удостоверения, однако не дали убедиться в их подлинности. Были они в нашей форме вооруженных сил, в бронежилетах, с автоматами и колбасой. А пришли они к пожарной части попросить переодеться во что-то гражданское, а еще лучше – в пожарные боевки", – написала пресс-служба министерства.

Как пишется в сообщении, спасатели никого не оставляют в беде, поэтому нашли для гостей старую одежду, а параллельно позвонили в полицию.

"Не успели наши гости натянуть штаны, как правоохранители и добровольцы, оперативно прибывшие по вызову, уже положили молодых людей лицом в пол. И, конечно, они оказались не теми, за кого себя выдавали. Итак, друзья, призываем всех быть бдительными! Сейчас так тяжело, что лучше десять раз проверить тех, кто рвется к вам в гости без приглашения", – сказано в сообщении.

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