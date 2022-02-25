Как оккупанты наводят ракеты – фото вражеского радиомаяка

Опасный аппарат нужно найти

Такой прибор помогает российским оккупантам бомбить наши дома / Коллаж "Сегодня"

25 февраля появилось много информации о способах наводки войсками России ракет на украинские объекты, которые собирается уничтожить оккупант. Теперь сообщается об обнаружении радиомаяка, по которому наводятся самоуправляемые ракеты по нашим блокпостам, скоплением военной техники.

Об это сообщил бывший советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

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Что известно

"Очень, очень важно для сохранения жизней наших героев! На фото – радиомаяк, по которому наводятся самоуправляемые ракеты по нашим блокпостам, скоплению военной техники... Если место вашей службы позволяет скрытно бросит рядом с ним такой вот радиомаяк, то его надо найти! Наши защитники, бойцы терробороны, осматривайте место вашей дислокации на предмет нахождения таких радиомаяков, как вы видите на фото", – написал Геращенко.

Так выглядит опасный прибор

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