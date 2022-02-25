В небе Одессы ракеты – видео

Видео летящих ракет сняли местные жители

Зафиксировано несколько случаев использования Россией оружия массового поражения / Коллаж "Сегодня"

С наступлением ночи в сторону Одессы опять полетели вражеские аппараты российских оккупационных войск, которые вторглись в Украину 24 февраля.

Видео летящих ракет сняли местные жители. Чуть позже появилась информация, что это работало наше ПВО по вражескому беспилотнику. Об этом сообщил депутат одесского городского оовета Петр Обухов.

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