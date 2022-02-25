Оккупанты начали расстреливать мирных жителей

Весь день поступают сообщения о совершении преступлений против человечности российскими оккупантами, напавшими на Украину в ночь на 24 февраля. Теперь стало известно о таком факте в Шостке.
Что известно
"Вражеская колонна БТР шла на Кролевец. Дойшла до Дубовичей. По дороге расстреливали все. Есть раненые и убитые среди гражданских. После проезда колонны осталась расстрелянная "Шкода" с таксистом. Он тяжело ранен, сейчас на операции в Глуховской больнице", – сообщил глава Шосткинской райгосдаминистрации (Сумская обл.) Виктор Губенко.
Другие нарушения
- По Харьковскому авиационному заводу был проведен обстрел кассетными ракетами взлетной полосы. Ранения получили три человека.
- В Сети появилось видео российского оккупанта, который делает радостное селфи-видео на фоне обстрела "Градами" в сторону украинского города Мариуполь.
- Проректор по научной работе Сумского национального аграрного университета Юрий Данько сообщил, что ожидает бомбежки со стороны российских оккупантов.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что атаки российских военных на детский сад и детский дом – это военные преступления и нарушение Римского статута. Украина будет обращаться в международные суды.