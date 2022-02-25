Окупанти почали розстрілювати мирних жителів

Є загиблі та поранені

Фіксуються нові факти нападу російських військ на людей / Колаж "Сьогодні"

Весь день надходять повідомлення про скоєння злочинів проти людяності російськими окупантами, напали на Україну в ніч проти 24 лютого. Тепер стало відомо про такий факт у Шостці.

Що відомо

"Ворожа колона БТР йшла на Кролевець. Дійшла до Дубовичів. Дорогою розстрілювали всі. Є поранені та вбиті серед цивільних. Після проїзду колони залишилася розстріляна "Шкода" з таксистом. Він важко поранений, нині на операції в Глухівській лікарні", – повідомив голова Шосткінської райдержадміністрації (Сумська обл.) Віктор Губенко.

Інші порушення