Российские оккупанты обстреляли кассетным ракетами курсантов нацгвардии

Украина готовит документы в международные суды

Среди курсантов есть раненные / Коллаж "Сегодня"

Украина тщательно фиксирует все нарушения оккупантов из армии России международного законодательства, которые касаются жизни и безопасности гражданского населения. Об еще одном таком факте заявила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова в соцсетях.

Нападение на детей

Удар был нанесен по Харьковскому авиационному заводу.

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"Обстрел кассетными ракетами взлетной полосы. Трое раненых. Все курсанты национальной гвардии. Квалифицируем и начинаем следствие", – написала генпрокурор.

Ранее было начато расследование по факту попадания снаряда в помещений детского дома в Ворзеле.

"Во время ведения боевых действий военнослужащими Российской Федерации допущено попадание обломков от, вероятно, систем залпового огня "Град" в одно из помещений детского дома в г. Ворзель в Киевской области, в котором находилось 50 детей. В результате указанных противоправных действий пострадавших нет, поскольку на момент попадания обломка дети и персонал детского дома находились в других помещениях. В настоящее время дети из детского дома не эвакуированы, на территории детского дома бомбоубежища или подвальные помещения отсутствуют. Принимаются меры по их эвакуации", – написала Венедиктова.

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Постоянные обстрелы