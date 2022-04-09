В Киеве рядом с метро "Шулявская" появились аллея с украинскими городами-героями (фото)

На алее рядом с метро "Шулявская" появились украинские города-герои. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве на аллее рядом с метро "Шулявская" появились украинские города-герои. Активисты и бойцы терробороны убрали названия городов-героев России на стелах у памятника танкистам.

Об этом сообщает Telegram-канал "Рельный Киев".

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Так, вместо Москвы, Ленинграда, Тулы или Сталинграда там теперь названия украинских городов, получивших статус "героев" с начала развертывания полномасштабной войны России против Украины.

Среди них – Николаев, Харьков, Ахтырка, Волноваха, Ирпень, Буча, Гостомель и Мариуполь.

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Аллея городов-героев в Киеве. Фото: Реальный Киев

Города-герои Украины

Ранее президент подписал указ об установлении почетного знака отличия "Город-герой Украины". Мостами-героями стали:

Харьков;

Чернигов;

Мариуполь;

Херсон;

Гостомель;

Волноваха:

Буча:

Ирпень:

Ахтырка:

Николаев.

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