В Киеве рядом с метро "Шулявская" появились аллея с украинскими городами-героями (фото)

На алее рядом с метро "Шулявская" появились украинские города-герои. / Фото: Коллаж: Сегодня
В Киеве на аллее рядом с метро "Шулявская" появились украинские города-герои. Активисты и бойцы терробороны убрали названия городов-героев России на стелах у памятника танкистам.
Об этом сообщает Telegram-канал "Рельный Киев".
Так, вместо Москвы, Ленинграда, Тулы или Сталинграда там теперь названия украинских городов, получивших статус "героев" с начала развертывания полномасштабной войны России против Украины.
Среди них – Николаев, Харьков, Ахтырка, Волноваха, Ирпень, Буча, Гостомель и Мариуполь.
Аллея городов-героев в Киеве. Фото: Реальный Киев
Города-герои Украины
Ранее президент подписал указ об установлении почетного знака отличия "Город-герой Украины". Мостами-героями стали:
- Харьков;
- Чернигов;
- Мариуполь;
- Херсон;
- Гостомель;
- Волноваха:
- Буча:
- Ирпень:
- Ахтырка:
- Николаев.
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