Зеленский присвоил еще четырем городам статус "Город-Герой" – список

До этого городами-героями стали Харьков, Чернигов, Мариуполь, Херсон, Гостомель и Волноваха

Владимир Зеленский подписал указ о присвоении четырем городам статус "Город-Герой". Фото: коллаж "Сегодня"

Еще четыре украинских населенных пункта получили статус "Город-Герой". Это Буча и Ирпень Киевской области, Ахтырка Сумской области и Николаев.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем новом видеообращении.

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"Подписав эти указы, я почувствовал, что на самом деле стоило бы отметить наградами и присвоить звание Героя миллионам наших людей. Вам – всем украинцам и украинкам, которые делают все, что могут, для нашей победы там, где вы есть. Я благодарен каждому и каждой из вас", – сказал глава государства.

Зеленский наградил орденами глав ОГА и мэров городов, отличившихся с начала войны

Президент Украины Владимир Зеленский наградил орденами глав ОГА и мэров городов, наиболее отличившихся в дни войны России против Украины. Соответствующий указ появился на сайте главы государства.

Орден Богдана Хмельницкого ІІІ степени получают: