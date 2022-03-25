Украина
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь ‼ Переговоры с агрессором 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Зеленский записал видеообращение к украинцам – о чем говорил

Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
25 марта, 01:31
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Глава государства заявил, что Украина смогла выдержать все основные направления российских ударов
Владимир Зеленский обратился к украинцам. Фото: коллаж "Сегодня"
Владимир Зеленский обратился к украинцам. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский записал новое важное видеообращение к украинцам. Глава государства поблагодарил всех тех, кто сражается за свою землю уже месяц.

Соответствующе обращение опубликовано в Telegram-канале Зеленского.

Реклама

По его словам, с каждым днем мы приближаем победу, потому что в этой войне нельзя без победы:

"Мы работаем, страна должна двигаться к миру и вперед. С каждым днем нашей защиты – мы приближаем победу, потому что в этой войне просто нельзя без победы. Нельзя останавливаться ни на минуту, потому что каждая минута – это про нашу судьбу, про наше будущее. 30-й день – это уже месяц. Если бы Россия знала, что их ждет у нас такое – я уверен, они точно побоялись бы сюда идти", – отметил глава государства.

Зеленский добавил: Украина смогла выдержать все основные направления российских ударов. Президент подчеркнул, что сейчас ведутся переговоры о новых ограничительных мерах против России.

Зеленский присвоил звание "Город-герой Украины" еще четырем городам: Буче, Ирпеню, Николаеву и Ахтырке. Кроме того, президент присвоил звание "Героя Украины" семи военнослужащим Нацгвардии, 5 из них – посмертно.

Реклама

Зеленский с Макроном обсудили войну в Украине

В четверг, 17 марта, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Стороны обсудили войну в Украине.

"Продолжил диалог с президентом Франции. Обсудили поддержку народа Украины в борьбе против российской агрессии, в частности в оборонной сфере. Отдельное внимание — продолжению мирного диалога. Должны усиливать антивоенную коалицию", — сообщил Владимир Зеленский.

Ранее мы писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram «Сегодня» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Оборона Киева
Подробнее
Переговоры с агрессором
Подробнее
Украина в ЕС
Больше новостей
Блокада Мариуполя
Дальше
Зверства русских оккупантов
Больше новостей
Битва за Николаев
Больше новостей
Украинцы за границей
Больше новостей
Битва за Харьков
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Новости спорта
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Данные на 09:00 24 марта
ПОТЕРИ РОССИИ
1
Личный состав Личный состав
15800
2
Самолеты Самолеты
108
3
Вертолеты Вертолеты
124
4
Танки Танки
530
5
ББМ ББМ
1597
6
Артиллерия Артиллерия
280
7
Средства ПВО Средства ПВО
47
8
РСЗО РСЗО
82
9
Цистерны ГСМ Цистерны ГСМ
72
10
БПЛА БПЛА
50
11
Катера Катера
4
12
Транспорт Транспорт
1033
Подробнее
Истории подвигов
5-классник Максим из Борисполя поздно вечером убежал из дома в штаб местной теробороны и потребовал взять его добровольцем. “Он пришел защищать родных, землю, город! Вот он герой!” - рассказал один из бойцов ТрО. Парень очень расстроился, когда ему отказали. Бойцы нашли перепуганную маму Максима, передали ей сына и попросили не ругать его.
Слава Україні!
Охота на оккупанта
Куда писать, если увидели вражескую технику
Помочь армии
Переход на летнее время
До перевода часов осталось
Не проспать!
Наши ангелы-хранители

Полковник Котенко Сергей Леонидович – легендарный комбат батальона «Винницкие скифы». Благодаря его смелым действиям и невероятной решимости было уничтожено несколько колонн вражеской техники под Запорожьем. За личное мужество и героизм присвоено звание Герой Украины. Посмертно.

Герої не вмирають!
Надежный тыл
Помочь Героям!
Эвакуация
Гуманитарные коридоры
Список на сегодня
Должен увидеть каждый
Смотреть!
Цитата дня

Решение России перевести расчеты за газ в рубли – это попытка укрепить рубль и объявить экономическую войну Европейскому Союзу.

Цитата на segodnya.ua
Андрей Ермак Глава Офиса президента
Как Путин пошел ва-банк
Военная помощь
Нас поддерживает весь мир!
Как объединился Запад
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Как отследить оккупантов
На связи
Национальный роуминг в Украине
Переключайтесь!
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

32.12

Воины света
Звездные защитники Украины
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даниэль Салем Даниэль Салем
3
Виктор Бронюк Виктор Бронюк
4
Дмитрий Дикусар Дмитрий Дикусар
5
Никита Добрынин Никита Добрынин
6
Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев
10
Олег Собчук Олег Собчук
Остались дома
Жители Киева
Директор финансовой компании Наталья
Директор финансовой компании Наталья
Су-шеф и официант Катерина
Су-шеф и официант Катерина
Актриса театра и кино Анна
Актриса театра и кино Анна
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Художники-литографы Тарас и Нина
Художники-литографы Тарас и Нина
1 /2
Проект The New York Times
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
38,99
33,41
37,04
26,00
-
33,00
35,00
22,37
-
33,40
37,00
25,00
-
33,29
36,99
25,98
-
33,41
37,04
26,00
-
42,97
42,97
-
-
33,41
37,04
-
-
33,00
35,00
22,37
Какой будет погода в марте
Прогноз на целый месяц
Узнать

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять