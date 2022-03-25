Зеленский записал видеообращение к украинцам – о чем говорил

Глава государства заявил, что Украина смогла выдержать все основные направления российских ударов

Владимир Зеленский обратился к украинцам. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский записал новое важное видеообращение к украинцам. Глава государства поблагодарил всех тех, кто сражается за свою землю уже месяц.

Соответствующе обращение опубликовано в Telegram-канале Зеленского.

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По его словам, с каждым днем мы приближаем победу, потому что в этой войне нельзя без победы:

"Мы работаем, страна должна двигаться к миру и вперед. С каждым днем нашей защиты – мы приближаем победу, потому что в этой войне просто нельзя без победы. Нельзя останавливаться ни на минуту, потому что каждая минута – это про нашу судьбу, про наше будущее. 30-й день – это уже месяц. Если бы Россия знала, что их ждет у нас такое – я уверен, они точно побоялись бы сюда идти", – отметил глава государства.

Зеленский добавил: Украина смогла выдержать все основные направления российских ударов. Президент подчеркнул, что сейчас ведутся переговоры о новых ограничительных мерах против России.

Зеленский присвоил звание "Город-герой Украины" еще четырем городам: Буче, Ирпеню, Николаеву и Ахтырке. Кроме того, президент присвоил звание "Героя Украины" семи военнослужащим Нацгвардии, 5 из них – посмертно.

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Зеленский с Макроном обсудили войну в Украине

В четверг, 17 марта, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Стороны обсудили войну в Украине.

"Продолжил диалог с президентом Франции. Обсудили поддержку народа Украины в борьбе против российской агрессии, в частности в оборонной сфере. Отдельное внимание — продолжению мирного диалога. Должны усиливать антивоенную коалицию", — сообщил Владимир Зеленский.

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