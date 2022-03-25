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Зеленський записав відеозвернення до українців – про що говорив

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25 березня, 01:31
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Глава держави заявив, що Україна змогла витримати усі основні напрямки російських ударів
Володимир Зеленський звернувся до українців. Фото: колаж "Сьогодні"
Володимир Зеленський звернувся до українців. Фото: колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський записав нове важливе відеозвернення до українців. Глава держави подякував усім тим, хто бореться за свою землю вже місяць.

Відповідне звернення опубліковано у Telegram-каналі Зеленського.

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За його словами, щодня ми наближаємо перемогу, бо у цій війні не можна без перемоги:

"Ми працюємо, країна має рухатися до миру і вперед. З кожним днем нашого захисту – ми наближаємо перемогу, тому що у цій війні просто не можна без перемоги. Не можна зупинятися ні на хвилину, бо кожна хвилина – це про нашу долю, про наше майбутнє. 30-й день – це вже місяць. Якби Росія знала, що на них чекає у нас таке – я впевнений, вони точно побоялися б сюди йти", – зазначив глава держави.

Зеленський додав: Україна змогла витримати усі основні напрямки російських ударів. Президент наголосив, що зараз ведуться переговори щодо нових обмежувальних заходів проти Росії.

Зеленський присвоїв звання "Місто-герой України" ще чотирьом містам: Бучі, Ірпеню, Миколаєву та Охтирці. Крім того, президент надав звання "Героя України" семи військовослужбовцям Нацгвардії, 5 з них – посмертно.

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Зеленський з Макроном обговорили війну в Україні

У четвер, 17 березня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі своїм французьким колегою Емманюелем Макроном. Сторони обговорили війну в Україні.

"Продовжив діалог з президентом Франції. Обговорили підтримку народу України у боротьбі проти російської агресії, зокрема в оборонній сфері. Окрема увага — продовженню мирного діалогу. Маємо посилювати антивоєнну коаліцію", — повідомив Володимир Зеленський.

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