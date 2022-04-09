У Києві поряд із метро "Шулявська" з'явилися алея з українськими містами-героями (фото)

На алеї поряд із метро "Шулявська" з'явилися українські міста-герої. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Києві на алеї поряд із метро "Шулявська" з'явилися українські міста-герої. Активісти та бійці тероборони прибрали назви міст-героїв Росії на стелах біля пам'ятника танкістам.

Про це повідомляє Telegram-канал "Рельный Киев".

Реклама

Так, замість Москви, Ленінграда, Тули чи Сталінграда там тепер назви українських міст, які отримали статус "героїв" з початку розгортання повномасштабної війни Росії проти України.

Серед них – Миколаїв, Харків, Охтирка, Волноваха, Ірпінь, Буча, Гостомель і Маріуполь.

Реклама

Реклама

Алея міст-героїв у Києві. Фото: Реальный Киев

Міста-герої України

Раніше президент підписав указ про встановлення почесної відзнаки "Місто-герой України". Містами-героями стали:

Харків;

Чернігів;

Маріуполь;

Херсон;

Гостомель;

Волноваха:

Буча:

Ірпінь:

Охтирка:

Миколаїв.

Раніше ми писали: