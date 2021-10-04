В Киеве украинская ведущая попала в ДТП: виновник пытался сбежать

Ведущая канала "НАШ" попала в аварию. Фото: коллаж "Сегодня"
В Киеве в ДТП попала ведущая телеканала "НАШ" Анастасия Гусарева. 4 октября в ее автомобиль въехал мужчина на Toyota – он пытался скрыться с места происшествия.
Об этом сообщили в эфире телеканала "НАШ" на YouTube.
Детали ДТП
По словам Гусаревой, она проезжала на зеленый сигнал светофора и в нее въехал мужчина на черной машине марки Toyota. На место происшествия прибыла патрульная полициия.
Как рассказала украинская ведущая, водитель Toyota пытался скрыться с места аварии, но его заблокировал таксист.
Что известно о виновнике в аварии
Гусарева заявила, что у водителя Toyota не было при себе документов и он отказался полностью представиться. По предварительной информации, мужчину зовут Дмитрий и он мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.
Что говорят в полиции
Пострадавшая ведущая попросила полицейских прокомментировать произошедшее. Но ей посоветовали обратиться в пресс-центр патрульной полиции Киева.
К слову, в эфире телеканала также сообщили, что под номерами на Toyota и вовсе зарегистрирован другой автомобиль – BMW 2012 года выпуска.
Самые частые причины ДТП
- Нарушение правил маневрирования.
- Превышение безопасной скорости.
- Несоблюдение дистанции.
- Нарушение правил проезда перекрестков.
- Управление транспортом в состоянии опьянения.
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