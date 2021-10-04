У Києві українська ведуча потрапила в ДТП: винуватець намагався втекти

Ведуча каналу "НАШ" потрапила в аварію. Фото: колаж "Сегодня"
У Києві в ДТП потрапила ведуча телеканалу "НАШ" Анастасія Гусарєва. 4 жовтня в її автомобіль в'їхав чоловік на Toyota – він намагався втекти з місця події.
Про це повідомили в ефірі телеканалу "НАШ" на YouTube.
Деталі ДТП
За словами Гусарєвої, вона проїжджала на зелений сигнал світлофора і в неї в'їхав чоловік на чорній машині марки Toyota. На місце події прибула патрульна поліція.
Як розповіла українська ведуча, водій Toyota намагався втекти з місця аварії, але його заблокував таксист.
Що відомо про винуватця в аварії
Гусарєва заявила, що у водія Toyota не було при собі документів і він відмовився повністю представитися. За попередньою інформацією, чоловіка звати Дмитро і він міг перебувати у стані алкогольного сп'яніння.
Що кажуть у поліції
Постраждала ведуча попросила поліцейських прокоментувати подію. Але їй порадили звернутися до пресцентру патрульної поліції Києва.
До речі, в ефірі телеканалу також повідомили, що під номерами на Toyota і зовсім зареєстрований інший автомобіль – BMW 2012 року випуску.
Найчастіші причини ДТП
- Порушення правил маневрування.
- Перевищення безпечної швидкості.
- Недотримання дистанції.
- Порушення правил проїзду перехресть.
- Керування транспортом у стані сп'яніння.
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