Зіркове ДТП в Києві: Volkswagen з відомим актором протаранив два автомобілі

Volkswagen не впорався з керуванням на дорозі і зачепив автомобілі Subaru і Mercedes

У Києві в ДТП потрапив відомий актор / Фото: Колаж: Сьогодні

У Дніпровському районі Києва 3 жовтня трапилася ДТП. На вулиці Микільсько-Слобідська Volkswagen зачепив автомобілі Subaru і Mercedes на парковці.

Про це повідомляє громадська організація "Автопатруль Майдан" в Facebook.

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Одним з пасажирів Volkswagen виявився 46-річний актор Михайло Жонін. На місці працювала Патрульна поліція Дніпровського району.

Жонін знімається в українських і російських проектах. Він зіграв у таких серіалах як "Пес", "За законами військового часу", "Офіцерські дружини", "Відьма", "Останній яничар" та інші.

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Найпоширеніші причини ДТП в Україні

В Україні досить часто відбуваються ДТП. Найпоширеніші причини це:

перевищення безпечної швидкості руху – 34% ДТП;

порушення правил маневрування – 22%;

порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;

недотримання безпечної дистанції – 7,5%;

порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;

п'яне водіння – 5%.

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