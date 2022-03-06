В Мариуполе начнется эвакуация жителей: какие маршруты

/ Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

В Мариуполе сегодня, 6 марта, с 12.00 начинается эвакуация мирного населения.

Об этом на своей странице в Telegram сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

Реклама

Какие маршруты

"Сегодня с 10:00 до 21:00 будет установлен режим тишины. С 12:00 начинается эвакуация мирного населения. Гуманитарный "зеленый" коридор проложен по маршруту Мариуполь – Портовское – Мангуш (в объезд Никольского) – Республика – Розовка – Бильмак – Пологи – Орехов – Запорожье", – написал он.

Павел Кириленко. / Фото: Укринформ

Эвакуация населения будет осуществляться из трех точек муниципальными автобусами:

СК "Ильичевец" (пр. Нахимова, 53);

Драмтеатр (Театральная площадь, 1);

Кальмиусская районная администрация (пр. Металлургов, 193).

"Передвигаться по маршруту коридора можно на личном транспорте, двигаясь в колонне муниципального транспорта (исключительно за автобусами). В голове колонны будет обеспечено сопровождение Красного Креста. Просьба ко всем выезжающим из города водителям максимально способствовать эвакуации мирного населения – берите с собой людей , заполняйте транспорт максимально!" – заявил Павел Кириленко.

По его словам, отклоняться от маршрута гуманитарного коридора категорически запрещено. Дополнительное уведомление жителей города будет осуществлено силами Национальной полиции.

Реклама

Россия не дала возможности эвакуировать украинцев

Россия начала обстрел Волновахи и Мариуполя из тяжелого вооружения, что делает невозможным движение колонны в другой город. Об этом сообщила вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук на брифинге.

"С 09:00 5 марта у нас была предварительная договоренность о том, что мы создадим два гуманитарных коридора – Волноваха и Мариуполь. Я констатирую тот факт, что Россия нарушила договоренности, даже при посредничестве Красного Креста не сдержала взятых на себя обязательств и обстреливает город Волноваха" , – сказала Верещук.

Также в направлении Мариуполь – Запорожье велись бои в районе населенных пунктов Пологи – Орехово, которые делали невозможным движение колонны из Мариуполя в Запорожье.

Напомним, мэр Мариуполя Вадим Бойченко высказался о количестве жертв в результате атаки российских оккупантов на город. Агрессия не прекращается уже шестые сутки.

Реклама

Читайте также: