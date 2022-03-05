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В Минобороны рассказали о потерях РФ на 10 день войны

Владимир Козырь
5 марта, 02:43
Кафиры терпят бешеные потери

Оккупанты зря пошло воевать против Украины/Фото: коллаж: "Сегодня"

Украинские защитники продолжают уничтожать российских оккупантов. Враг пытается захватить столицу и другие города Украины.

Об этом сообщила заместитель Министра обороны Анна Маляр.

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Подробности

В период с 24 февраля по 4 марта украинские защитники уничтожили:

  • Личный состав — 9 166;
  • Самолеты — 33;
  • Вертолеты — 37;
  • Танки — 251;
  • Боевые бронированные машины (ББМ) — 939;
  • Средства ППО — 18;
  • Реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 50;
  • Автомобильная техника — 404;
  • Цистерны ГСМ — 60;
  • Артсистемы — 105;
  • БПЛА ОТР (беспилотники) — 3;
  • Легкие скоростные катера — 2.

Также командование Воздушных Сил ВСУ заявило, что 4 марта российские оккупанты потеряли три штурмовика Су-25. Два из них в Черниговской области, и один – под Волновахой. К тому же в свой последний полет сегодня отправились еще три вертолета российских войск.

Что происходило в Украине за прошедшие сутки?

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