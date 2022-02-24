В Нежине ударили по аэродрому ГСЧС, шесть человек под завалами

Ударили по Нежинскому САЗ. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Нежине Черниговской области российские войска ударили по главному пункту управления аэродрома ГСЧС Украины. Он полностью уничтожен, под завалами шесть человек.

Об этом сообщает Суспільне.

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Был обстрелян аэродром ГСЧС Украины. Ракета попала в главный пункт управления, сейчас он полностью уничтожен.

"Под завалами шесть человек. Там сейчас работают спасатели, и направлены все специальные силы для ликвидации этой трагедии. О погибших пока нет информации", – отметил мер города Александр Кодола.

По его словам, какая это была ракета, пока неизвестно. Что касается других объектов критической инфраструктуры Нежина, то информации об их обстрелах нет.

По непроверенной информации, шесть человек, которые оказались под завалами, погибли.

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Место удара в Нежине. Фото: Сегодня

Вблизи города Сумы взорвали военный состав

На границе Украины с Россией, в 50 км от города Сумы, взорвали военный склад с боеприпасами. Это произошло в Краснополье.

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Ранним утром Россия начала так называемую военную операцию на территории Украины. Стреляют по ряду городов Украины – Харькову, Днепру, взрывы слышны в Сумской области, Черниговской области.

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