У Ніжині вдарили по аеродрому ДСНС, шість людей під завалами

Вдарили по Ніжинському САЗ. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Ніжині Чернігівської області російські війська вдарили по головному пункті управління аеродрому ДСНС України. Він повністю знищений, під завалами шість людей.

Про це повідомляє Суспільне.

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Був обстріляний аеродром ДСНС України. Ракета влучила в головний пункт управління, наразі він повністю знищений.

"Під завалами шість чоловік. Там зараз працюють рятувальники, і направлені всі спеціальні сили для ліквідації цієї трагедії. Про загиблих поки що інформації немає", – зазначив Кодола.

За його словами, яка це була ракета, поки невідомо. Щодо інших об’єктів критичної інфраструктури Ніжина, інформації про їх обстріли немає.

За неперевіреною інформацією, ті шість людей, які опинилися під завалами, загинули.

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Місце удару в Ніжині. Фото: Сьогодні

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