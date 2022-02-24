Поблизу міста Суми підірвали військовий склад з боєприпасами (відео)

Це сталося рано-вранці 24 лютого, з'явилося відео з місця події

Під Сумами підірвали склад з боєприпасами. / Фото: Колаж: Сьогодні

На кордоні України з Росією за 50 км від міста Суми підірвали військовий склад з боєприпасами. Це сталося в Краснопіллі.

Відео з місця події є у розпорядженні сайту "Сьогодні".

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Рано-вранці Росія почала так звану воєнну операцію на території України. Стріляють по кількох містах України – Харкову, Дніпропетровську, вибухи чути в Сумській області, Чернігівській області.

Що обстріляли?

04.35 напад на п/н впс "В. Писарівка" з боку РФ

05:00 з ППр "Чертково" (РФ) – обстріл ППр "Мілове"

05:05 впс "Н. Слобода" – обстріл ГРАДами з боку РФ

05:05 напад на п/н в ППр "Гоптівка"

05:15 обстріл аеродрому "Краматорськ"

05:20 впс "Веселе", "Вовчанськ", "Дергачі" – артилер. обстріл з боку РФ

05:13 обстріл мППр "Грабовське", впс "Краснопілля"

05:23 ППр "Бачівськ" – заходить бронетехніка

05:25 м. Дніпро – 2 вибухи на злітній смузі

05:30 впс "Тополя" – обстріл з ГРАДів з боку РФ

05:30 впс "Золочів" – міномет. обстріл з боку РФ

05:50 впс "Вовчанськ" – обстріл з ГРАДів з боку РФ

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