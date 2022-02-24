Вблизи города Сумы взорвали военный склад с боеприпасами (видео)

На границе Украины с Россией в 50 км от города Сумы взорвали военный склад с боеприпасами. Это произошло в Краснополье.
Видео с места происшествия есть в распоряжении сайта "Сегодня".
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Ранним утром Россия начала так называемую военную операцию на территории Украины. Стреляют по ряду городов Украины – Харькову, Днепропетровску, взрывы слышны в Сумской области, Черниговской области.
Что обстреляли?
- 04.35 нападение на п/н впс "В.Писаревка" со с. РФ
- 05:00 с ППр "Черточково" (РФ) обстрел ППр "Милово"
- 05:05 впс "Н.Слобода" обстрел ГРАДами со стороны РФ
- 05:05 нападение на п/н в ППр "Гоптовка"
- 05:15 обстрел аэродрома "Краматорск"
- 05:20 впс "Веселое", "Волчанск", "Дергачи" – артиллер. обстрел со с. РФ
- 05:13 обстрел мЧПр "Грабовское" впс "Краснополье"
- 05:23 ЧПР "Бачевск" заходит бронетехника
- 05:25 г. Днепр – 2 взрыва на взлетной полосе
- 05:30 впс "Тополь" обстрел с ГРАДов со стороны РФ
- 05:30 впс "Золочев" миномет. обстрел со стороны РФ
- 05:50 впс "Волчанск" обстрел из ГРАД со стороны РФ