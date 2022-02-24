Вблизи города Сумы взорвали военный склад с боеприпасами (видео)

Это произошло ранним утром 24 февраля, появилось видео с места происшествия

Под Сумами взорвали склад с боеприпасами. / Фото: Коллаж: Сегодня

На границе Украины с Россией в 50 км от города Сумы взорвали военный склад с боеприпасами. Это произошло в Краснополье.

Видео с места происшествия есть в распоряжении сайта "Сегодня".

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Ранним утром Россия начала так называемую военную операцию на территории Украины. Стреляют по ряду городов Украины – Харькову, Днепропетровску, взрывы слышны в Сумской области, Черниговской области.

Что обстреляли?

04.35 нападение на п/н впс "В.Писаревка" со с. РФ

05:00 с ППр "Черточково" (РФ) обстрел ППр "Милово"

05:05 впс "Н.Слобода" обстрел ГРАДами со стороны РФ

05:05 нападение на п/н в ППр "Гоптовка"

05:15 обстрел аэродрома "Краматорск"

05:20 впс "Веселое", "Волчанск", "Дергачи" – артиллер. обстрел со с. РФ

05:13 обстрел мЧПр "Грабовское" впс "Краснополье"

05:23 ЧПР "Бачевск" заходит бронетехника

05:25 г. Днепр – 2 взрыва на взлетной полосе

05:30 впс "Тополь" обстрел с ГРАДов со стороны РФ

05:30 впс "Золочев" миномет. обстрел со стороны РФ

05:50 впс "Волчанск" обстрел из ГРАД со стороны РФ

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