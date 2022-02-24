В Офисе президента заявили о возможности попытки захвата правительственного квартала

Офис президента могут захватить / Фото: Коллаж: Сегодня
Российские диверсанты могут проникнуть в правительственный квартал в Киеве — об этом заявил на брифинге советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
"Идут тяжелые бои в Гостомеле и возможна попытка прорваться в правительственный квартал (Киева). Одна из целей – убрать высшее руководство Украины", — сказал Подоляк. По этой причине он призвал журналистов разъехаться по редакциям и работать оттуда.
"Ситуация управляемая. Должен предупредить, что могут быть некоторые эксцессы – обстрелы и так далее. Они будут продолжаться сегодняшний день точно. Безусловно, РФ сейчас не идет ни на какие разговоры, они приняли фатальное решение и будут пытаться его выполнить. Они будут пробовать максимально нанести нам урон и каких-то своих целей добиться", — добавил он.
Нападение России на Украину
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